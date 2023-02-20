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الكهرباء: مصر تستطيع إنشاء مشروعات طاقة متجددة تصل قدرتها 90 ألف ميجا وات

الإثنين، 20 فبراير 2023 01:00 ص
الكهرباء: مصر تستطيع إنشاء مشروعات طاقة متجددة تصل قدرتها 90 ألف ميجا وات وزارة الكهرباء والطاقة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أنه تم توقيع مذكرات التفاهم الحكومية بين مصر و قبرص و اليونان لبدء إجراءات تنفيذ المشروع بقدرة 2000 ميجا وات من خلال كابل بحرى يعتبر أولى خطوات مصر فى طريقها للربط مع دول أوروبا لتصبح فى المستقبل ممر لنقل الكهرباء لأوروبا.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر و اليونان يعد الأضخم فى تاريخ مشروعات الربط الكهربائي نتيجة بعد المسافة بين البلدين و يعتبر حاليا في مرحلة الاستشارات و الدراسات ،  موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء شبكة ربط قوية بشرق المتوسط لتحسين أمن واعتمادية الأمداد بالطاقة ، علاوة على رفع درجة تأمين الإمدادات الكهربائية  عند حدوث الأعطال والانقطاعات والحالات الطارئة على شبكات النقل.

وتابع حمزة، أنه من مميزات الربط الكهربائي بين مصر و قبرص و اليونان أن أقصى حمل فى الشبكة القومية المصرية يكون خلال أشهر الصيف بينما يبلغ أقصى حمل باوروبا خلال فصل الشتاء مما يجعل هذا الخط تأمين لإمداد المواطنين بأوروبا بالتغذية الكهربائية.

وأشار حمزة، إلى أن  مشروعات الربط الكهربائي تهدف إلى  زيادة مشاركة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة فى هذه مشروعات  وفي مزيج الكهرباء على كل من المستوى الوطني والإقليمي ، مصر تستطيع إنشاء مشروعات طاقة متجددة تصل 90 ألف ميجا وات سيتم استغلالهم فى مشروعات الربط الكهربائي.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

الربط الكهربائي

قبرص

الربط الكهربائي مع قبرص

محمد شاكر

وزير الكهرباء



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