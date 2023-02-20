اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 فبراير 2023 04:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الكشف وعلاج 1300 مواطن فى قافلة مجانية بكوم الرمل ببنى سويف ضمن "حياة كريمة"

الإثنين، 20 فبراير 2023 03:10 م
الكشف وعلاج 1300 مواطن فى قافلة مجانية بكوم الرمل ببنى سويف ضمن "حياة كريمة" القافلة الطبية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتى تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".
 
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية بكوم الرمل مركز سمسطا، مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1336 مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 10، معمل طفيليات 19، حالات الأشعة 8، استصدار 3 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، تحويل 5حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 52 حالة.
 
وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحى استفاد منها 100 مواطن، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدى الفيروسى، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.
 
من جهته أشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعى والكبير الذى تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتى ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبى، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإدارى، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

حياة كريمة

قوافل طبية

قوافل مديرية الصحة ببنى سويف



الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة.. قافلة طبية توقع الكشف المجانى على 3 آلاف مواطن بقرى أسوان (صور)

السبت، 18 فبراير 2023 02:53 م

وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بالقافلة الطبية فى القراقرة.. صور

السبت، 18 فبراير 2023 05:51 م

صحة الأقصر تنظم قافلة طبية فى مختلف التخصصات لدعم أهالى المحاميد بحرى بأرمنت

الإثنين، 20 فبراير 2023 04:00 ص

صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالي قرية برطباط بمركز مغاغة ضمن حياة كريمة

الإثنين، 20 فبراير 2023 07:00 ص

جامعة المنيا تنظم قافلة طبية يستفيد منها 2146 مواطنا بقرية صفط أبو جرج

الإثنين، 20 فبراير 2023 01:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة