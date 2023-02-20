اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 فبراير 2023 12:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

القناة الوثائقية تعرض فيلما وثائقيا عن العاصمة الإدارية الجديدة

الإثنين، 20 فبراير 2023 11:24 م
القناة الوثائقية تعرض فيلما وثائقيا عن العاصمة الإدارية الجديدة جانب من اللقاء
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرضت القناة الوثائقية، فيلما وثائقيا حول العاصمة الإدارية، يتضمن أبرز المروعات التي شهدتها العاصمة الإدارية الجديدة .

واستعرض الفيلم الوثائقى، تاريخ عواصم مصر منذ منف وحتى القاهرة، كما عرض آراء عدد من الخبراء حول أهمية العاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر الفيلم الوثائقى، أن مصر نفذت وصية المؤرخ جمال حمدان بأن الرمل يجب أن يكون للعمران والحل أن يكون القاهرة عاصمة مصر السياسية أساس وليس العاصمة السكانية والسياسية والإدارية .

واستعرض الفيلم الوثائقى أبرز الشائعات التي تم توجيهها ضد العاصمة الإدارية وفند الفيلم الوثائقى أبرز تلك الشائعات وعرض الرد عليها.

 


القناه الوثائقيه

أفلام وثائقيه

الوثائقيه

مصر

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة

القناة الوثائقية تعرض فيلم "أيام النصر" لكشف تفاصيل انتصارات أكتوبر.. العمل يكشف فضائح قيادات إسرائيل حول الحرب.. ويبرز أسر عدد من قياداتهم.. ويعرض تصريحات الرئيس الراحل أنور السادات عن انتصارات الجيش المصرى

الإثنين، 20 فبراير 2023 09:16 م

رئيس "الوثائقية": ندعم الهوية المصرية وتفكيك أطروحات ما يسمى بالإسلام السياسى

الإثنين، 20 فبراير 2023 09:18 م

القناة الوثائقية تعرض "ألوان حقيقية" و "مغامرو البرارى"

الإثنين، 20 فبراير 2023 09:57 م

القناة الوثائقية تعرض الفيلم الوثائقى "عالم نجيب محفوظ"

الإثنين، 20 فبراير 2023 10:36 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة