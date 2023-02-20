القبض على شخص ألقى الحجارة على قطار شربين - قلين - طنطا

أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً بشأن قيام أحد الأشخاص بإلقاء الحجارة على القطار رقم 876 إكسبريس ( شربين / قلين / طنطا ) أمس الأحد الموافق 19/2/2023، أثناء مسير القطارات ما بين محطتى بيلا و إبشان مما أدى إلى إصابة قائد القطار خالد الخطيب بالوجه حيث تم نقله إلى مستشفى بيلا لتلقى العلاج اللازم وتم سحب جرار القطار إلى الورشة وتم ضم جرار الامداد واستئنف القطار رحلته .

وأشار بيان الوزارة إلى حالة الاستياء الشديدة بين العاملين بهيئة السكة الحديد من جراء تكرار هذه الظاهره الخطيرة على هذا الخط التى تعرض حياة قائدى القطارات والركاب للخطر وكذلك الحاق الاضرار بالقطارات التى يتم بعد ذلك اصلاحها من ميزانية الدولة .

وأوضح البيان انه تم القبض على مرتكب الواقعه المشار اليها بمعرفة الشرطة وتحويله إلى النيابة العامة وأن الوزارة ستتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة فى مثل هذه الافعال السلبية التى تعرض حياة سائقى القطارات والركاب للخطر وتتسبب فى إتلاف أملاك عامة.

كما أكدت وزارة النقل فى بيانها انه على الرغم من الحملات الاعلامية المتكررة التى اطلقتها الوزارة عبر وسائل الاعلام للتحذير من خطورة مثل هذه السلوكيات السلبية والمناشدات المستمرة للسادة المواطنين بضرورة المشاركة فى التوعية من خطورة هذه السلوكيات التى تسبب اضرار جسيمة للمواطنين والقطارات ومع تكرار تلك الحوادث على نفس الخط فان وزارة النقل تدرس ايقاف القطارات بصفه مؤقته على هذا الخط (شربين / قلين / طنطا) فى حال عدم توقف هذه الظاهرة الخطيرة حفاظاً على أرواح السائقين والركاب والممتلكات العامة.

جدير بالذكر إنه سبق وتم إصابة سائق القطار خالد الخطيب أثناء قيادته للقطار رقم 500 ( شربين / طنطا ) القادم من شربين إلى كفر الشيخ بتاريخ 27/10/2022 نتيجة إلقاء حجارة على الجرار ما بين محطتى بسنديلة وبلقاس أدى إلى إصابته بجرح بالعين اليسرا ودخول زجاج شباك الجرار بعينه، وذلك قبل محطة بلقاس بحوالى 2كم وأصر على استكمال قيادة الجرار بالقطار حتى دخول المحطة، وتم نقله إلى مستشفى رمد المنصورة.