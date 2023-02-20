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الداخلية تأذن لـ126 أشخاص بالتجنس بجنسيات أجنبية.. بالأسماء

الإثنين، 20 فبراير 2023 10:04 ص
الداخلية تأذن لـ126 أشخاص بالتجنس بجنسيات أجنبية.. بالأسماء الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية- أرشيفية
كتب ــ محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الإثنين، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ126 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مرفقة مقابل كل اسم فى الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، كما نشرت الجريدة قرار برد الجنسية المصرية لـ12 شخصا.
 
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
 
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".
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