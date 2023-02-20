الجيش الكورى الجنوبى: بيونجيانج تطلق صاروخا بالبستيا باتجاه البحر الشرقى

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الإثنين، إن كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي.

وفي تصريحات سابقة، قالت كيم يو-جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، إن كوريا الشمالية ستتخذ ردا "قويا وساحقا" على أي أعمال عدائية ضد بيونجيانج.

وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية: "يتعين على (الولايات المتحدة) أن توقف جميع الأعمال التي تشكل تهديدا لأمن دولتنا وأن ترفض تشويه سمعة كوريا الشمالية وتفكر دائما مرتين في أمنها في المستقبل".

كما أكدت مجدداً أن الشمال "ليس لديه نية للوقوف وجهاً لوجه" مع الجنوب.

من ناحية أخرى، عقد وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اجتماعا طارئا في ميونيخ يوم السبت على هامش مؤتمر أمني دولي. حيث أدانوا الاستفزاز الأخير لكوريا الشمالية وتعهدوا بالعمل بشكل وثيق للتعامل مع تهديدات بيونجيانج .

وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين "كوريا الشمالية ستواجه عقوبات أشد من قبل المجتمع الدولي. نحث كوريا الشمالية على التوقف الفوري عن استفزازاتها والعودة إلى محادثات نزع السلاح النووي".