الاستخبارات الروسية: قواتنا دمرت معظم المعدات العسكرية المقدمة من الغرب لأوكرانيا

وكالات

أعلنت الاستخبارات الخارجية الروسية، أن القوات الروسية دمرت معظم المعدات العسكرية التي قدمها الغرب لأوكرانيا.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على ما يصل إلى 320 عسكري أوكراني على محورى كوبيانسك ودونيتسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 70 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير سيارتين عسكريتين مصفحتين وراجمة صواريخ "غراد" على محور كوبيانسك.

وعلى محور دونيتسك، فأعلنت الوزارة مقتل 250 عسكري أوكراني ودمرت مدفعي هاوتزر من طرازي "دي 20" و"دي 30" إضافة لمدفع ذاتي الحركة من طراز "كراب" بولندي الصنع.

يأتي هذا فى الوقت الذى شدد فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لنظيره الأوكراني دميترو كوليبا على دعم الولايات المتحدة المستمر لأوكرانيا مع اقتراب الأزمة الروسية-الأوكرانية من عامها الأول.