الاتحاد الأوروبي يطلق مهمة الشراكة العسكرية في النيجر

أ ش أ

أعلن المجلس الأوروبي اليوم الإثنين إطلاق مهمة شراكة عسكرية في النيجر لدعم البلاد في حربها ومعاركها ضد الجماعات الإرهابية المسلحة، وذلك بموجب سياسة الأمن والدفاع المشترك.



وذكر بيان صحفي صدر عن دائرة الشئون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن الهدف من مهمة الشراكة، التي أُنشئت رسميًا في 12 ديسمبر 2022 بناءً على طلب السلطات النيجيرية، هو تعزيز قدرة القوات المسلحة للنيجر على احتواء التهديد الإرهابي وحماية السكان في البلاد وضمان بيئة آمنة ومأمونة بما يتوافق مع قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.



وأضاف البيان أن مهمة الشراكة الجديدة سوف تدعم النيجر على وجه الخصوص في إنشاء مركز تدريب فني تابع للقوات المسلحة وتقديم المشورة والتدريب المتخصص عند الطلب لمتخصصي القوات المسلحة ودعم إنشاء كتيبة جديدة للاتصالات ودعم قيادة البلاد.