الأمين العام العربى للمياه يطالب بتأمين إمدادات المياه في أوقات الكوارث والحروب

وجه الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه، رسالة دعم ومساندة باسمه وباسم المجلس وجميع المشاركين فى الملتقى العربى للمياه للشعبين الشقيقين فى سوريا وتركيا الذى انطلقت فعالياته اليوم بدبى للشعبين السورى والتركى، لاحتواء تداعيات الكارثة الإنسانيةً الرهيبة الناجمة عن الزلزال الذى ضرب مناطق بالبلدين قبل عدة أيام.

وأعرب العطفى خلال كلمته فى الملتقى العربى الأول للمياه بدبى عن خالص عزائه ومواساته للشعبين السورى والتركى فى ضحايا الزلزال المدمر .

وطالب الأمين العام للمجلس العربى للمياه جميع الأشقاء والأصدقاء فى الأخوة والإنسانية بإغاثة المتضررين وتخفيف وطأة المعاناة التى يعيشها أبناء المناطق المنكوبة.

وكان العطفى قد طالب الحضور فى الملتقى الوقوف دقيقة حدادًا على ارواح ضحايا زلزال سوريا وتركيا، وقال انه لابد من البحث عن تأمين امدادات المياه وقت الكوارث الطبيعية والحروب حفاظًا على أرواح الشعوب وتلبية احتياجات الزراعة والصناعة من المياه.