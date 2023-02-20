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الأجزاء المخصصة للاطلاع بمادة الإنجليزى بمناهج الترم الثانى.. التفاصيل

الإثنين، 20 فبراير 2023 07:13 م
الأجزاء المخصصة للاطلاع بمادة الإنجليزى بمناهج الترم الثانى.. التفاصيل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى بمنهج اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الثانى، من الأول الابتدائي حتى الثانى الثانوى العام.
 
صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن مستشاري المواد الدراسية والإدارة المركزية للمناهج حددوا أجزاء من مناهج الصفوف الدراسية بداية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي للاطلاع فقط والتعلم الذاتي بما لا يخل بالمفاهيم الكبرى ونواتج التعلم.
 
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجزاء التي تم تحديدها للاطلاع فقط والتعلم الذاتي لن تكون ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي، مشيرا إلى أن موجهي عموم المواد بالمديريات التعليمية سيقوموا بدورهم بابلاغ المدارس بمختلف الادارات التعليمية من خلال مكاتبات رسمية.
 
ويهيب المتحدث الرسمي بالطلاب وأولياء الامور الالتزام بما يرد للمدارس من مكاتبات رسمية فقط حول الاجزاء المحددة للاطلاع فقط وعدم الانسياق خلف المنشورات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
 
 

التربية والتعليم

الموضوعات المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى بمنهج الدراسات

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