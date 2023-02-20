اليوم السابع
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احجز لوحتك.. مزاد إلكترونى على لوحات سيارات تحمل أرقام مميزة "صور"

الإثنين، 20 فبراير 2023 08:46 ص
احجز لوحتك.. مزاد إلكترونى على لوحات سيارات تحمل أرقام مميزة "صور" لوحة معدنية أ أ 777
كتب - عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادي

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أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية المزايدة على لوحات معدنية مميزة للسيارات، ويتم فتح باب المزايدة بصفة يومية مع تحديد أيام محددة للقيام بغلق باب المزايدة وتحديد الفائز باللوحة المعدنية، ويتم التنافس حاليا على مجموعة من اللوحات نوضحها بالصور التالية:
 
وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول علي لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:
 
1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط علي لوحتك.
 
2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.
3- الضغط على "كون لوحتك الآن".
 
4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".
 
5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.
 
6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.
 
لوحة أ أ 7777
لوحة أ أ 7777

لوحة أ ه م 5
لوحة أ ه م 5

لوحة ج ن ى 8888
لوحة ج ن ى 8888

لوحة ع ن 9
لوحة ع ن 9

لوحة م ج 2
لوحة م ج 2

لوحة ن ان 777
لوحة ن ان 777

لوحة ووو 911
لوحة ووو 911
 
 

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