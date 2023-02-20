اليوم السابع
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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الواحات الصحراوى

الإثنين، 20 فبراير 2023 07:02 م
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الواحات الصحراوى اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص فى حادث مرورى بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الواحات الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق الواحات الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
 
 
 
 

امن الجيزة

حادث مرورى

طريق الواحات الصحراوى

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