%60 لاوروبا.. انتاج وتصدير 500شحنة من مصنع اسالة الغاز بدمياط × 7 معلومات

كتبت -مروة الغول

بعد نجاح مصنع اسالة الغاز الطبيعي بدمياط في انتاج وتصدير الشحنة رقم 500 من الغاز الطبيعي المسال منذ بدء عمله في عام 2005والذي توقف عن العمل لفترة 8سنوات قبل اعادة تشغيله مرة اخري في فبراير عام 2021، وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى .

1- قام مصنع الاسالة بدمياط منذ اعاده تشغيله في عام 2021بتصدير 7.2مليون طن غاز طبيعي مسال منها حوالي ٤ مليون طن تم تصديرها في عام 2022.

2-مما يعد اكبر كمية تم تصديرها في تاريخ المصنع الذي يمتد ل20 عاما تقريبا مما يجعله المصنع الاول في مصر في مجال صادرات الغاز الطبيعي المسال.

3-يساهم في تعزيز دور مصر كمركز اقليمى للطاقه فى منطقه البحر المتوسط.

4-وقدتم تصديرحوالى 60٪؜ من اجمالى الشحنات من مصنع اساله دمياط الي اوروبا.

5-يتم تشغيل مصنع اسالة دمياط للغاز الطبيعى المسال، منذ عام 2021من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)وشركة ايني.

6- شركة ايني تعمل في مصر منذ عام 1954 من خلال شركتها ايوك وتعد الشركة حاليا اكبر منتج في مصربحصه انتاجيه من الهيدروكربونات تصل لحوالي 350 الف برميل مكافي يوميا.

7-وقد قامت شركة ايني خلال عام 2022 بانتاج حوالي 60٪؜من اجمالي الغاز المنتج في مصر.