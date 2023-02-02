6 وفود طلابية من جامعة أسيوط يزورون معرض القاهرة الدولى للكتاب.. صور

تلقت الدكتورة مها غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط تقريراَ من الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب عن زيارة طلاب الجامعة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والذى يأتى هذا العام فى دورته ال54 تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع" والمقام بأرض المعارض الدولية بالقاهرة، والذى يشارك فيه هذا العام لأول مرة 1047 ناشرًا مصريا وعربيا وأجنبياً، من 53 دولة، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

وأشادت الدكتورة مها غانم بحرص الدولة المصرية على تنظم فعاليات هذا الحدث الهام من كل عام، حيث يُعد من أكبر معارض الكتاب فى الشرق الأوسط، ويُعد مناسبة وعرسا ثقافيا يساهم فى رفع وتعزيز مستوى الوعى المعرفى والتنوع الفكرى لدى طلاب الجامعات المصرية وتكوين مجتمع محب للقراءة، والاطلاع والتعريف بمنجزات عقول أبناء مصر السابقين والحاليين، وتراثها الثقافى والحضارى، وثقافات الدول الأخرى، إلى جانب تعرف الطلاب على كل ما هو جديد من إصدارات الكتب والنشر، مؤكدة على حرص الجامعة على تشجيع طلابها على المشاركة فى مثل هذه الفعاليات التى تعد حراك ثقافياَ وعلمياَ تساهم فى تكوين حالة من الثراء الثقافى والمعرفى لدى طلابها بما يدعم قدرتهم على التفكير والإبداع وتحصيل العلوم المختلفة.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بأعمال نائب رئيسجامعة أسيوط ، أن زيارة طلاب الجامعة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب تتضمن مشاركة 6 وفود طلابية يضم كل فوج ما يقرب من 100 طالب و طالبة من المتميزين فى الأنشطة ،لزيارة الأجنحة المختلفة بالمعرض ، مؤكداً على الدور الهام والفعال لمعارض الكتب فى نشر الثقافة وصياغة وعى الشباب الجامعى فكرياً ووجدانياً وصقل شخصياتهم علمياَ وتثقيفيا َوتوسيع مداركهم، ليتشكل بها قيادات المجتمع وهو ما يأتى تزامناَ مع ما تحقيق أهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030 و القائمة على التعلم و المعرفة والتسلح بعقول أبنائها و شبابها الواعدين القادرين على المساهمة فى التقدم والازدهار لبلدنا الغالية.