كتبت فاطمة خليل

تلعب الفيتامينات والمعادن دورًا مهمًا في الحفاظ على صحتنا العامة، من بين مجموعة واسعة من العناصر الغذائية، يعتبر فيتامين ب 12 ضروريًا للغاية فهو لا يساعد فقط في تكوين خلايا الدم الحمراء والحمض النووي، ولكنه يدعم أيضًا نظامنا العصبي ويعزز صحة الدماغ، هذا هو السبب في أن المستويات المنخفضة من فيتامين ب 12 يمكن أن تسبب مضاعفات تدريجيًا، وهذا هو الوقت الذي يجب أن تختبر نفسك فيه، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

6 أعراض تدل على أنك تعانى من نقص فيتامين ب 12



الصداع

يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب 12 في الجسم على الوظائف العصبية ويعيقها.

إن المغذيات تدعم الجهاز العصبي المركزي وتعزز صحة الدماغ، ولهذا السبب إذا كان الجسم يفتقر إليها ، فقد يؤدي ذلك إلى أعراض عصبية بما في ذلك الصداع.

وجدت دراسة جديدة في المكتبة الوطنية للطب (NLM) أن الصداع كان أكثر أعراض نقص فيتامين ب 12 شيوعًا في مرحلة المراهقة.



الارتباك وصعوبة التركيز

علامة عصبية أخرى مرتبطة بانخفاض مستويات فيتامين ب 12 تشمل صعوبة التركيز ، إلى جانب الارتباك. وفقًا للعديد من الأبحاث ، يرتبط نقص فيتامين ب 12 بضعف الإدراك والذاكرة هذا لأن المغذيات ضرورية للعمل الصحي للدماغ والجهاز العصبي المركزي، وهذا هو السبب في أن المستويات المنخفضة يمكن أن تؤدي إلى التشوش الذهني والنسيان.



التعب فيتامين ب 12 ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء السليمة. هذا هو السبب في أنه عندما يكون لدى جسمك مستويات منخفضة من هذه المغذيات الحيوية، يمكن أن يدخل في حالة من فقر الدم الضخم الأرومات.

فقر الدم الضخم الأرومات هو اضطراب في الدم يبدأ فيه جسمك في إنتاج خلايا دم حمراء كبيرة بشكل غير طبيعي. من أكثر أعراض هذه الحالة شيوعًا التعب - الشعور بالتعب الشديد أو عدم القدرة على إكمال المهام اليومية.



وخز وتنميل في اليدين والقدمين التنميل هو أحد العلامات الدالة على نقص فيتامين ب 12. يشير إلى الشعور بالحرق الذي يحدث غالبًا في اليدين أو الذراعين أو الساقين أو القدمين أو يمكن أن يحدث في أي جزء آخر من الجسم.



جلد شاحب أصفر يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى فقر الدم ، والذي يُعرف أيضًا باسم نقص الكوبالامين ، وهي حالة تحدث عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة. لذلك يمكن أن يؤثر ذلك على لون بشرتك. تشمل الأعراض ظهور مسحة صفراء شاحبة على جلدك.



قرحة الفم حالة تؤدي إلى التهاب في الفم وتترك لسانك منتفخًا وملتهبًا. ترتبط هذه الحالة بنقص فيتامين ب 12.

يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى فقر الدم الضخم الأرومات ، والذي يرتبط أيضًا بالتهاب اللسان.

أثناء المعاناة من هذه الحالة ، قد يعاني الشخص من تغيرات في مظهر اللسان ، والذي يمكن وصفه بأنه "أحمر ومؤلم". ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن وجود أي من الأعراض لا يعني بالضرورة أنك مصاب بهذه الحالة ، ولهذا السبب يمكن أن يساعد إجراء الاختبار على تأكيد الحالة.