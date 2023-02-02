4 فوائد صحية لماسك الشاي الأخضر للبشرة.. منها محاربة الشيخوخة

كتبت ميرفت رشاد

الكل يريد بشرة فائقة النعومة وخالية من العيوب ولكن من أجل ذلك، يجب عليك إعادة التفكير في قرارك باستخدام مستحضرات التجميل المحملة بالمواد الكيميائية، هذه المنتجات يمكن أن تؤدي لعدد كبير من مشاكل الجلد ، مما يُظهر العلامات المبكرة للشيخوخة ، لا تقلق ، لقد اكتسبت أقنعة الوجه المصنوعة من الشاي الأخضر الكثير من الأضواء في السنوات الأخيرة ، ويمكن أن يصبح هذا القناع الطبيعي محلي الصنع جرعة سحرية لبشرتك التالفة ، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة الحيوية ويحتوى على العديد من العناصر الغذائية بما في ذلك فيتامين C و E اللذان يعتبران معجزة بشكل لا يصدق لصحة الجلد، يمكن لهذه التركيبة المعجزة أن تجعل البشرة ناعمة وسلسة بينما تثري البشرة بفوائد متعددة للبشرة.





حماية الجلد من الشيخوخة المبكرة



يتوفر EGCG المضاد للأكسدة بكثرة في الشاي الأخضر الذي لديه القدرة على تجديد خلايا الجلد الميتة أو المتدهورة، من خلال إصلاح خلايا بشرتك ، يمكن للشاي الأخضر أن يقاوم بسهولة علامات الشيخوخة المبكرة بينما يجعل البشرة تبدو نضرة ومغذية، علاوة على ذلك ، فإن الكميات المناسبة من الفيتامينات المتوفرة في الشاي الأخضر وخاصة فيتامين B2 تضيف مستويات الكولاجين والتي بدورها تساعد في تحسين جودة الجلد.

يهدئ البشرة



نظرًا لأن الشاي الأخضر يحتوي على كميات مناسبة من مادة البوليفينول ، فهو غني بالخصائص المضادة للالتهابات التي يمكن أن تعالج مشاكل الجلد بما في ذلك التهيج والاحمرار والوذمة مع الاستخدام المنتظم على المدى الطويل، يمكن أيضًا علاج أضرار أشعة الشمس والحكة والتهيج الناجم عن الاضطرابات الجلدية والجروح الصغيرة والحروق باستخدام قناع التنظيف بالشاي الأخضر .





محاربة حب الشباب



يتميز قناع الشاي الأخضر بتأثيراته المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا ، وهو مفيد للغاية في السيطرة على الزيت أثناء محاربة مواطن الخلل مثل حب الشباب، تساعد مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر عند ملامستها للجلد في تقليل إنتاج الزهم وهو السبب الأكثر شيوعًا لحب الشباب. علاوة على ذلك ، نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا ، يمكنه محاربة أي عدوى أثناء تحفيز البكتيريا من الجلد.

يقلل من خطر الاصابة بسرطان الجلد



تتوفر ستة أشكال متنوعة من الكاتيكين في الشاي الأخضر جنبًا إلى جنب مع أقوى الأنواع المعروفة باسم epigallocatechin gallate (EGCG) و epicatechin gallate (ECG). يساعد هذا في حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس وإصلاح ضعف الحمض النووي الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية الضارة ، وبالتالي ، يحميك من سرطان الجلد غير الميلانيني.