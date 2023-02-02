4 أيام حبس لسائق أشعل النار فى سيارة "مدرس" بالعمرانية بسبب خلافات

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإشعال النار فى سيارة مدرس بالعمرانية للانتقام منه، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الحادث لكشف ملابساته.

اعترف المتهم بإشعال النار فى سيارة مدرس بمنطقة العمرانية، عقب القبض عليه، بأنه ارتكب الجريمة بسبب خلافات بينهما، وذكر أنه قرر الانتقام من المدرس، فحصل على كمية من البنزين، وتوجه لمكان ركن السيارة بالشارع، بالقرب من منزل المدرس، وأشعل النار بها وفر هاربا.

استمع رجال المباحث لأقوال المدرس مالك السيارة، ووجه اتهاما للسائق بإشعال النار بها، نتيجة خلافات سابقة بينهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق، لاتهامه بإشعال النار بسيارة مدرس في العمرانية، بسبب خلافات بينهما.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة ملاكي مركونة بشارع في العمرانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين من خلال كشف كاميرات المراقبة أن سائق وراء إشعال النار بالسيارة، بسكب مادة مشتعلة عليها، بسبب خلافات بين المتهم ومالك السيارة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي امرت بما سبق.