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300 ألف زائر فى اليوم الثامن لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

الخميس، 02 فبراير 2023 11:17 م
300 ألف زائر فى اليوم الثامن لمعرض القاهرة الدولى للكتاب معرض الكتاب
كتب محمد عبد الرحمن

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يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته 54، استقبال الآلاف من المواطنين، والزور بشكل يومي، وشهد اليوم الخميس 2 فبراير، ثامن أيام المعرض، إقبالا كثيفا، حيث بلغ عدد زواره  298445 زائرا، مما يؤكد على إدراك المواطنين بأهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب.
 
وبلغ عدد مبيعات جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، في المعرض منذ افتتاحه للجمهور يوم 26 يناير الماضي  حتى مساء أمس الأربعاء، أكثر من 93 ألف نسخة كتاب.
 
وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن إقبال الجمهور على المعرض بهذا الشكل، يؤكد مدى إدراكهم بأهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأهمية القراءة والاطلاع، لافتا إلى أن هذا الإقبال الكبير يؤكد على حيوية الوعي الثقافي لدى المصريين.
 
وأوضح أن مبيعات الكتب التي يشهدها المعرض دليل قوي على أن الكتاب الورقي سيظل حاضرا بقوة في كل الأوقات.
 
يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6  فبراير 2023 تحت شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"،  وتم اختيار الكاتب "صلاح جاهين" ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1074 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، بالإضافة إلى فعاليات ‏ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء ‏المستقبل الذي نتطلع إليه.

معرض القاهرة الدولى للكتاب

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معرض الكتاب

اخبار الثقافة



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