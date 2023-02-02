1200 سائح يستمتعون بسماء الأقصر على متن 46 رحلة بالون طائر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

حلقت فى سماء البر الغربى بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، أكثر من 46 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 1200 سائح من حول العالم، وذلك للاستمتاع بسحر الطقس الشتوى الدافئ صباحًا، والتحليق فى رحلة المغامرة الأولى فى مصر فوق المعابد والمقابر الفرعونية والطبيعة الساحرة وشريط نهر النيل، وذلك عقب يومين من إلغاء الرحلات لسوء حالة الطقس وسرعة الرياح فجرًا.

وفى هذا الصدد قال أحمد عبود ممثل شركات البالون الطائر بالأقصر، إن جميع الشركات العاملة فى البالون تطلق رحلاتها فى السماء بصورة يومية وسط التزام شديد بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، حيث حلقت فى السماء، اليوم الخميس، أكثر من 46 رحلة بالون أقلت على متنها أكثر من 1200 سائح من حول العالم، حيث تحتل محافظة الأقصر المركز الثالث عالميًا فى ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.

ويضيف أحمد عبود لـ"اليوم السابع"، أنه تبدأ المغامرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها فى الرابعة ونصف فجرًا، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تمامًا.

ومن الجدير بالذكر أنه تشهد الأقصر تحليق رحلات البالون الطائر فى الأقصر طوال العام ولكن فى فصل الشتاء يزداد الإقبال على الرحلات، حيث يستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربى، حيث أنه تشمل إجراءات الآمان بالرحلات يوميًا تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات تلتزم بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.



البالون الطائر يخرج يومياً بسماء الأقصر



البالونات خلال التحليق فى البر الغربي



تجهيز الرحلات فى مطار البر الغربي