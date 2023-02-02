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12 معلومة عن مجموعات الدعم المدرسى وأسعار الحصص.. اعرف التفاصيل

الخميس، 02 فبراير 2023 09:11 م
12 معلومة عن مجموعات الدعم المدرسى وأسعار الحصص.. اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تفاصيل مجموعات الدعم المدرسى، والتى سيتم تطبيقها بداية من الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقه 11 فبراير الجارى، ونقدم فى التقرير التالى تفاصيل وأسعار المجموعات المدرسية: 
 
1- يخصص 80% من عائد مجموعات الدعم لصالح المعلم بعد خصم الضريبة.
 
2- مقابل الاشتراك بالمجوعات تبلغ قيمة الحد الأدنى 20 جنيهًا، والحد الأقصى 80 جنيهًا لصفوف الشهادات المحلية العامة بالمدارس الرسمية.
 
3- الحد الأدنى 20 جنيهًا والأقصى 50 جنيهًا لصفوف النقل.
 
4- أما بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية المتميزة "لغات" والخاصة والمعاهد القومية فيبلغ الحد الأدنى 30 جنيهًا، والحد الأقصى 100 جنيه لصفوف الشهادات المحلية / العامة.
 
5- حد أدنى 30 جنيهًا وحد أقصى 60 جنيهًا لصفوف النقل.
 
6- لا يقل زمن الحصة عن ساعة ونصف.
 
7- سيتم خفض نسبة 50% للطلاب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء، والأيتام، والمصابين بعجز كلى لكل الصفوف الدراسية، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
 
8-  يقوم مدير عام الإدارة التعليمية باختيار عدد من المدارس (3-5) بالإدارة التعليمية، وتُشكل لجنة برئاسته؛ لمتابعة كل ما يخص مجموعات الدعم.
 
9- تختار اللجنة القاعات المناسبة حسب الحجم، والموقع الجغرافي؛ لمراعاة الانتشار الجغرافي المناسب بكل إدارة تعليمية والإعلان والتنظيم، والإشراف على أن يكون اختيار المعلمين على مستوى المديرية متوافقًا مع رغبات الطلاب.
 
10- يجوز الاستعانة بغير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتقديم الدعم في بعض المواد، وتتاح لهم فرصة مؤقتة للعمل بمجموعات الدعم خلال العام الدراسى.
 
11-  يتم تقييم المدرسين غير العاملين بالتربية والتعليم نحو استمرارهم من عدمه بمعرفة الإدارة أو المديرية التعليمية التابعين لها.
 
12- لن تزيد نسبة المعلمين المستعان بهم من خارج الوزارة عن 40% من إجمالي عدد المعلمين المشاركين، وذلك بالنسبة للشهادات المحلية والعامة فقط.

 


التربية والتعليم

مجموعات الدعم المدرسى

اسعار مجموعات الدعم المدرسى

اخبار مصر



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