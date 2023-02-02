اليوم السابع
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وكيل وزارة الرياضة بالأقصر يبحث مع فريق مبادرة قيم وحياة دعم النشء والشباب

الخميس، 02 فبراير 2023 05:15 م
وكيل وزارة الرياضة بالأقصر يبحث مع فريق مبادرة قيم وحياة دعم النشء والشباب لقاء فريق مبادرة قيم وحياة لبحث دعم النشء والشباب
الأقصر – أحمد مرعى

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عقد صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، لقاء بفريق مبادرة قيم وحياة بالأقصر، لمناقشة إنطلاق العمل بالمرحلة الخامسة لمشروع قيم وحياة بالمحافظة، والذي يتم تنفيذه من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، وفى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة أجيال مصر ومؤسسة مصر الخير.
 
وأكد صلاح رشوان، أن "قيم وحياة" هو مشروع قومي يهدف إلى نشر وتفعيل مجموعة من القيم الإنسانية الأساسية في المجتمع ورفع الوعي القيمي والأخلاقي للمواطنين، ويتم تنفيذه بالتعاون ما بين مؤسسة أجيال مصر ومؤسسة مصر الخير مع عدد من الوزارات المصرية الراعية للمشروع، مثل:- (وزارة الشباب والرياضة- وزارة التضامن الإجتماعي- وزارة التنمية المحلية- وزارة الإتصالات- وزارة التربية)، مشيداً بمشروع قيم وحياة المشروع القومي الذي يولي اهتمامه بتنمية النشء والشباب داخل المجتمع من خلال التعريف بالقيم والمفاهيم التي يجب أن يتحلى بها الفرد والمجتمع، والذي يتم تنفيذه من خلال أندية التطوع بمراكز الشباب بالمحافظة.
 
فيما أكد محمد القريفاني منسق قيم وحياة بالأقصر، على تعاون مديرية الشباب والرياضة بالأقصر مع منسقي المشروع وتيسير كافة إمكانيات مراكز الشباب لتنفيذ المشروع، وتقدم بإسم ميسرين قيم وحياة بمحافظة الأقصر بتكريم قيادات مديرية الشباب والرياضة على الجهد المبذول في المرحلة الرابعة للمشروع، كما تم تنفيذ لقاء مفتوح مع وكيل وزارة الشباب والرياضة وميسرين مشروع قيم وحياة لمناقشة القضايا الشبابية بالمحافظة، وتم طرح عدد من المبادرات الشبابية من الميسرين والتي لقت إهتمام من  وكيل الوزارة، مؤكداً على دراستها ووضع أليات تنفيذها وفقاً لرؤية مصر 2030.
 
وحضر فعاليات اللقاء كل من الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، وجيهان عبده مدير إدارة تنمية الشباب، ومحمد عبدالمنعم القريفاني منسق مشروع قيم وحياة بالمحافظة، وعبد الرحيم جاد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وسارة عبدالملاك مسئول أندية التطوع بالمديرية.
 
وكيل شباب ورياضة الأقصر يعقد لقاء مع فريق مبادرة قيم وحياة
وكيل شباب ورياضة الأقصر يعقد لقاء مع فريق مبادرة قيم وحياة

لقاء مع فريق مبادرة قيم وحياة لبحث دعم النشئ والشباب
لقاء مع فريق مبادرة قيم وحياة لبحث دعم النشئ والشباب

حضور لقاء مع فريق مبادرة قيم وحياة لبحث دعم النشئ والشباب
حضور لقاء مع فريق مبادرة قيم وحياة لبحث دعم النشئ والشباب
 

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