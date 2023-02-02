وكيل الأمم المتحدة للإغاثة: لن نضرب عن العمل فى أفغانستان

كتبت : هند المغربي

أكد مارتن جريفيثس منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة أن المنظمات الإنسانية ستواصل عملها ووجودها في أفغانستان، ما لم توجد معارضة شاملة لعمل النساء، لافتا الى أن منظمات المجتمع الإنساني لن تضرب عن العمل فى أفغانستان ولكنه سيسعى إلى إيجاد سبل لتنفيذ مهامه بشكل يقوم على المبادئ، جاء ذلك على خلفيه قرار حكومة طالبان منع عمل النساء في المنظمات الدولية

وأكد المسؤول الأممي أن النساء يلعبن دورا محوريا في عمليات الإغاثة في أفغانستان. وشدد على أن عدم رفع القيود المفروضة عليهن يستدعي إصدار مزيد من الإعفاءات للسماح للعاملات في مجال الإغاثة باستئناف أنشطتهن. وأشار إلى صدور إعفاءات من قبل تتعلق بقطاعي الصحة والتعليم.وفق مركز إعلام الأمم المتحدة

وتسعى خطة الاستجابة الإنسانية المخصصة لأفغانستان لهذا العام إلى حشد 4.6 مليار دولار لمساعدة 28 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات، منهم نحو 6 ملايين شخص على شفا المجاعة.