وكيل أوقاف الأقصر يكشف تفاصيل الأنشطة الدعوية خلال الشهر الماضى

الأقصر- أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل حصاد الأنشطة الدعوية والإدارية بمديرية أوقاف الأقصر خلال شهر يناير 2023، والتى شملت عقد 1284 جلسة بمساجد البرنامج التثقيفى للطفل، وصيانة وتطوير 19 مسجدا، وفرش مسجدين بالسجاد الجديد من الوزارة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فقد تم اعتماد الأسبوع الثقافى الخامس بأوقاف الأقصر، وعقد 4 ندوات ضمن الأسبوع الثقافى الخامس بالمديرية، وعقد 29 درس من الدروس المنهجية، وعقد 1284 جلسة بمساجد البرنامج التثقيفى للطفل، وعقد 8 محاضرات تثقيفية بالاشتراك مع قصر الثقافة، واعتماد 5 مساجد لعقد فعاليات برنامج المنبر الثابت، واعتماد 7 خطيب مكافأة للعمل بأوقاف الأقصر، وعقد 20 جلسة مجلس إقراء بمساجد المديرية، وعقد 48 درس بمساجد برنامج المنبر الثابت بمساجد المديرية.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود أنه تم العمل على فرش مسجد الحسين بالمحاميد بحرى بأرمنت بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة بمساحة 116 مترا، وفرش مسجد محمد إبراهيم سليمان بالقرنة بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة بمساحة 387 مترا، بجانب قيام مدير المديرية بعدد 2 جولة ميدانية بالطود وإسنا والنمسا وكومير للمرور على المساجد، وتم إصدار 128 إخطار عقاب لبعض العاملين بالمديرية، وإصدار 4 بطاقات رعاية صحية لبعض العاملين بالمديرية، وإصدار 13 قرار إحالة للتقاعد لبعض العاملين بالمديرية، ومنح قرض حسن لـ12 موظفة بالمديرية، وترقية 317 من العاملين بالمديرية.

أما فى القطاع الهندسى ونسب التنفيذ بالعمليات الجارية، فيجرى العمل فى 19 مسجدا من صيانة وترميم والتى شملت ما يلى:- (مسجد الرحمن بالحبيل – مسجد أبو سلام بأرمنت الحيط – مسجد الإيمان بالغريرة – مسجد السلاح بنجع أبو قليعي – مسجد الشيخ موسى بالزينية – مسجد الخن ببندر إسنا – مسجد أحمد إبراهيم بمنشأة العمارى – مسجد العطلات بأصفون – مسجد أبوبكر الصديق بالرياينة – مسجد العطاطوة بالرياينة – مسجد النور الإسلامى بالمريس – مسجد نجع العرب بالزنيقة – مسجد العمرى البحرى بالأقالته – مسجد الشيخ موسى بالأقالتة – مسجد الفتح الإسلامى بالمريس – مسجد الحاجة بخيتة بإسنا – مسجد الإمام الحسين بالطوايع – مسجد النور الإسلامى بالمريس)، موجهاً خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمديرية، ولجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى سبيل قيام مديرية أوقاف الأقصر بعملها المنشود على أكمل وجه.