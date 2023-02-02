وقف أعمال تعلية مبانٍ مخالفة بمدينة العريش

شمال سيناء - محمد حسين

أوقف مجلس مدينة العريش بشمال سيناء أعمال تعلية مبانٍ مخالفة بعدما تبين عدم استخراج التصاريح اللازمة.

وأعلن مجلس مدينة العريش، فى بيان، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش، والحرص على ممتلكات الدولة وإزالة التعديات عليها وتنفيذ قوة القانون فى البناء أو التعلية دون موافقة الجهة المختصة وجه أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش لقسم التنظيم والإشغالات والعلاقات العامة لتنفيذ وقف أعمال بمنطقة خدمات الفواخرية، وبالبحث تبين عدم وجود موافقة من مجلس المدينة والإدارة الهندسية، وعليه تم عمل محضر إيقاف ونزول مواد البناء ومصادرة بعضها، واتخاذ اللازم نحو تلك المخالفة بوجود رئيس منطقة خدمات الحي .

وشهدت شوارع مدينة العريش بشمال سيناء تواصل حملات تجميلها، والتخلص من المخلفات وأكوام الردش.

وأعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء الانتهاء من رفع تراكمات ردش ومخلفات بمنطقة خدمات حى الضاحية، وحى المساعيد، وشلمت الأعمال تجريد ورفع تراكمات بمحيط سنترال حى الضاحيه والمساعيد و شوارع ومداخل تحتاج الي تدخل سريع بالمعدات .

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء انطلاق إشارة البدء لتطوير العشوائيات بمحافظة شمال سيناءتحت رعاية الدكتور عبد الفضيل شوشة.

وفى سياق متصل واصل عدد من المتطوعين تنفيذهم مبادرة تنظيف وتجميل مدينة العريش تحت إشراف مجلس مدينة العريش ورعاية محافظ شمال سيناء .

وقال أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، انه تم دهانات الأرصفة والواجهات من الجانبين وسط المدينة، وشارع المدارس وشارع جسر الوادي وتستمر الأعمال بوسط المدينة، كما تتواصل الأعمال فى حى المساعيد، ورفع ماتبقي من أكوام ردتش ورمال منذ الصباح الباكر ومنطقة خدمات السمران بجوار المعهد الأزهرى ومقلب القط والضاحية بجوار الطرق والنقل.

وأشار إلى أنه تم فتح طرق وإزالة العوائق من على مسارها لتسيير حركة المرور فى إطار توجيهات محافظ شمال سيناء برفع كافة أكوام الردش وفتح جميع الشوارع.