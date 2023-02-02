وقف أعمال تخريب وتكسير بعقار في شارع فؤاد بوسط الإسكندرية.. صور

تلقت غرفة عمليات الحي، بلاغًا بوجود أعمال تكسير وتخريب بشارع فؤاد بمنطقة العطارين بناطق الحي وعلي الفور توجهت عزة سعد رئيس حي وسط ، إلي موقع البلاغ بالعقار الكائن بشارع فؤاد بالعطارين، و بالمعاينة علي الطبيعة تبين وجود اعمال تكسير و تخريب مخالف ،تم وقف الأعمال والتحفظ على المعدات المستخدمه ،كما تم التنبيه علي نوباتجي التنظيم بعمل محضر ايقاف اعمال بقسم شرطة العطارين ,و تحال الواقعه الي إدارة التنظيم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

يأتي ذلك في إطار التصدي لأعمال البناء والهدم بدون ترخيص ،وفرض القانون ،ومازالت الحملات مستمرة والمتابعة قائمة في نطاق حي وسط، للقضاء على جميع أشكال مخالفات البناء والهدم والعمل مستمر.

وعلي صعيد آخر ، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنباً لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وشدد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى مؤكدا على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.