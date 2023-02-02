وفد جامعة الأقصر يزور معرض القاهرة الدولى للكتاب بإجازة نصف العام.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شاركت جامعة الأقصر، بزيارة وفد طلابي من الجامعة، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض، بإشراف الدكتور وائل محمد الصغير، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، وتنفيذ إدارة النشاط الثقافي بالجامعة، بقيادة دكتورة علا علي إبراهيم مدير الإدارة، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع وزارة الثقافة.

وأكد الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، فى بيان صحفى، على أهمية الأنشطة الطلابية لما تحققه من دور فعال في بناء شخصية الطالب وصقل مهاراته الحياتية، موجهًا بإستمرار مثل هذه الزيارات لدعم طلاب الكليات المختلفة بالجامعة، للاستفادة من تلك الفعاليات الثقافية المتنوعة حول مصر.

وأوضح الدكتور وائل محمد الصغير، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، أن هذه الزيارة تأتي فى ضوء تفعيل خطة النشاط الطلابي، خلال إجازة نصف العام الدراسي من العام الجامعي الحالي 2022 2023، تحت رعاية رئيس الجامعة.

وأشار مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، إلى أن وفد طلاب الجامعة، حرصوا على زيارة عدد من الأجنحة الهامة بمعرض الكتاب، منها: جناح جهاز مكافحة الفساد، التابع لهيئة الرقابة الإدارية، وجناح الأزهر الشريف، وجناح دار الإفتاء المصرية، بإشراف الدكتور محمود سيد قرني، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

فيما شاركت منطقة الأقصر الأزهرية، فى فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح الأزهر الشريف، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث يشارك الأزهر الشريف بقطاعاته المختلفة بجناح خاص للعام السابع في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54.

وشارك وفد من منطقة الأقصر الأزهرية، فى جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولى، برعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، وبإشراف أحمد عبادى مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، والشيخ عبد الله صالح أحمد رضوان مدير عام العلوم الشرعية والعربية، وذلك من أجل نشر ثقافته وفكره ومنهجه الوسطي المعتدل، وتعريف الجمهور بجهوده وأنشطته وقطاعاته وهيئاته المختلفة، والاستفادة من هذا المحفل الثقافي الكبير في التواصل المباشر مع مختلِف شرائح المجتمع والإجابة على تساؤلاتهم، ومواصلة القيام بالمهمة التاريخية النبيلة للأزهر، وهي تنوير العقول ورفع مستوى الوعي الديني والفكري والثقافي ، وحماية وتحصين المجتمع من الأفكار المنحرفة.



الطلبة من جامعة الأقصر داخل معرض القاهرة الدولى الكتاب



جولة طلبة الأقصر بمعرض القاهرة الدولى الكتاب



طلبة الأقصر داخل معرض القاهرة الدولى الكتاب



طلبة جامعة الأقصر يزورون معرض القاهرة الدولى الكتاب



وفد من طلاب جامعة الأقصر يزورون معرض الكتاب



