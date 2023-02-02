وفد أوروبى يزور عددا من مشروعات مبادرة الرئيس السيسى لإعمار غزة

كتب سمير حسنى

تفقد وفدا من الاتحاد الأوروبي عددا من المشروعات التى تدخل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعمار غزة.

وثمن مسؤول أوروبي في تصريحات نقلتها قناة "إكسترا نيوز" المبادرة المصرية، قائلا: "المبادرة المصرية مساهمة قوية جدا وفعالة فى صالح الارتقاء بالبنية التحتية، وسعداء أن نرى مصر تشارك بفعالية في عملية إعمار غزة".

وتضم المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة، 3 مدن بعدد 117 عمارة و5550 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء طريق كورنيش البحر والعديد من المحال التجارية والمساجد والمراكز الثقافية والمرافق العامة في القطاع.