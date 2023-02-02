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وفد أوروبى يزور عددا من مشروعات مبادرة الرئيس السيسى لإعمار غزة

الخميس، 02 فبراير 2023 03:42 م
وفد أوروبى يزور عددا من مشروعات مبادرة الرئيس السيسى لإعمار غزة إعمار غزة -أرشيفية
كتب سمير حسنى

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تفقد وفدا من الاتحاد الأوروبي عددا من المشروعات التى تدخل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعمار غزة.

 

وثمن مسؤول أوروبي في تصريحات نقلتها قناة "إكسترا نيوز" المبادرة المصرية، قائلا: "المبادرة المصرية مساهمة قوية جدا وفعالة فى صالح الارتقاء بالبنية التحتية، وسعداء أن نرى مصر تشارك بفعالية في عملية إعمار غزة".

 

وتضم المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة، 3 مدن بعدد 117 عمارة و5550 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء طريق كورنيش البحر والعديد من المحال التجارية والمساجد والمراكز الثقافية والمرافق العامة في القطاع.


قطاع غزة

مصر

الرئيس السيسي

اوروبا



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