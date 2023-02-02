وفاة شخص وفقدان ثلاثة آخرين للبصر بسبب قطرات مميتة فى بورتوريكو

فاطمة شوقى

أطلق مركز السيطرة على الأمراض في بورتوريكو تحذيرا من قطرات للعيون في الأسواق تسببت في وفاة شخص وفقدان ثلاث أشخاص بصرهم، وطالب السلطات بسحبها من الأسواق، حيث أنه أطلق عليها "قطرات مميتة"، حسبما قالت صحيفة "الفيثيرو" .

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس كلية فاحصي النظر في بورتوريكو ، الدكتور لورديس جونزاليس ، أعلن عن تحذيرات صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC ، لاختصارها باللغة الإنجليزية) حول بعض قطرات العين" يجب إزالتها من السوق لأنها تسببت بالفعل في وفاة شخص واحد ، وثلاثة أشخاص فقدوا البصر ونحو خمسين مصابين ببكتيريا معدية في عيونهم اليوم.

وأوضحت الصحيفة أن سبب الوفاة وفقدان البصر هو عدوى بكتيرية ربما تكون مرتبطة بقطرات العين التي لا تستلزم وصفة طبية ، حيث أفاد جميع المصابين باستخدام هذه القطرات مجانًا.

حتى الآن ، حدد فريق CDC ما لا يقل عن 50 شخصًا في 11 ولاية يعانون من Pseudomonas aeruginosa ، وهو نوع من البكتيريا المقاومة لمعظم المضادات الحيوية.

أصيب 11 من المصابين بالتهابات في العين ، ثلاثة منهم على الأقل فقدوا بصرهم في عين واحدة. وكان آخرون يعانون من التهابات في الجهاز التنفسي أو التهابات المسالك البولية، و توفي شخص واحد عندما دخلت البكتيريا إلى مجرى الدم.