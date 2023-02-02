جاء ذلك في تصريحات له اليوم عقب لقاءه برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بحثا خلاله الأوضاع العامة في البلاد ومستجدات الوضع الأمني وتحضيرات وزارة الداخلية للإنتخابات البلدية والاختيارية المقررة في مايو المقبل.



وأضاف مولوي أنه وضع رئيس مجلس النواب في كافة أجواء العمل بوزارة الداخلية والوضع الأمني والجهود المبذولة لتسهيل أمور المواطنين وللحفاظ على الوضع الأمني وللحفاظ على تماسك البلد بهذه الظروف الصعبة.



وأوضح أن الوزارة أعلنت قوائم الناخبين بلبنان أمس، مؤكدًا أنه أطلع الرئيس بري على بعض المشاكل ووعد باتخاذ التدابير الضرورية واللازمة لتسهيل شؤون البلديات في بعض الملفات أو العالقة بهذه الظروف الصعبة.