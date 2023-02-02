وقال حسين ـ خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السعودى من العاصمة بغداد اليوم الخميس، إنه "من المهم إجراء مباحثات مستمرة مع المملكة السعودية لمواجهة كافة التحديات الراهنة فى المنطقة وتعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأشار إلى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات خاصة في مجال التبادل التجارى، معربا في الوقت نفسه عن تطلع بلاده إلى تزويد المملكة السعودية للعراق بالطاقة الكهربائية.

وقال وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين ـ خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السعودى أوردته قناة (الإخبارية) العراقية اليوم الخميس، إن هناك تعاونا مستمرا مع السعودية للتخفيف من حدة التوتر فى المنطقة، مؤكدا أن المملكة تلعب دورا مهما في هذا الشأن عن طريق حل كافة المشاكل بالحوار السلمي.

وأشار إلى أن المباحثات مع نظيره السعودى تناولت العديد من القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما تم التطرق إلى عقد الاجتماع الرابع للجنة السياسية والأمنية بين البلدين والمجلس التنسيقي العراقي السعودي، مؤكدا استعداد المملكة في دعم الشركات السعودية للاستثمار للنهوض بالاقتصاد العراقي.

وأعرب وزير الخارجية العراقي عن شكر بلاده العميق للجانب السعودي في دعم بغداد لاستضافة بطولة "الخليجي 25" التي تحولت من بطولة رياضية إلى سياسة شعب في تعزيز العلاقات الدبلوماسية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عمق العلاقة الوطيدة بين البلدين، مشددا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين العراق والسعودية.

وشدد فرحان على أن العلاقة بين البلدين تشهد زخما إيجابيا كبيرا في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن السعودية والعراق تعملان بخطى وثيقة لاستمرار هذا الزخم والاستفادة منه في تعميق وتعزيز التنسيق والتعاون خاصة في المجال الاقتصادي والتنموي.

وأضاف وزير الخارجية السعودي أن المملكة تدعم كافة جهود الحكومة العراقية لتعزيز الرخاء والاستقرار وسعيها الدائم في تحقيق الاستدامة في النمو والازدهار بالبلاد، مؤكدا سعي بلاده لتعزيز التعاون المشترك مع بغداد ودعم المشاريع التي تخلق فرص عمل للنهوض بالاقتصاد العراقي الذي يشهد تطورا إيجابيا خلال الفترة الماضية.

وأكد أن العراق يلعب دورا مهما في تعزيز استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن المملكة تعمل مع العراق لدفع عملية الاستقرار في المنطقة من خلال الحوار وتعزيز المصالح المشتركة لإنه بدون الاستقرار لن يتم تحقيق الرخاء الذي تسعى المملكة إليه في المنطقة.

وأشار إلى أن المملكة تستضيف القمة العربية هذا العام التي تهدف من خلالها تحقيق دفعة جديدة من العمل العربي المشترك بدعم من دول الأعضاء والعراق بفضل دوره الذي وصفه بـ"الهام" في دعم هذا التوجه.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت في وقت سابق اليوم وصول وزير الخارجية السعودى إلى بغداد في زيارة رسمية.

