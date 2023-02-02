وزير المالية: اصنعوا أحلامكم بأنفسكم.. واجتهدوا بكل مثابرة فى تحقيقها بالعلم

كتب أحمد يعقوب

معيط: استثمروا ما تُوفره الدولة من إمكانات.. في تنمية مهاراتكم وبناء قدراتكم



وزير المالية: لا تسمحوا لأحد بإحباطكم أو تزييف وعيكم ولا تُهدروا أوقاتكم فيما لا يُفيدكم بمواقع التواصل الاجتماعى

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية ، يُرافقه أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، بتكريم أوائل الطلاب المتفوقين بمرحلة التعليم قبل الجامعى من أبناء العاملين بمختلف القطاعات والمصالح، فى الاحتفال الذى نظمته اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة برئاسة خالد الصياد.

أعرب الوزير، عن سعادته بالاحتفاء بهؤلاء المتفوقين؛ باعتبارهم نموذجًا لصورةٍ مضيئةٍ لأبنائِنا وبناتِنا، ستظلُ مبعثَ فخرٍ واعتزازٍ وتقديرٍ، وطاقةَ أملٍ في غدٍ أفضل، ترسمُ ملامحَهُ، وتُرسي دعائِمَهُ، هذه النبتةُ الطيبةُ التي تزخرُ بطاقاتٍ خلاَّقةٍ، وتستطيعُ تحملَ المسئوليةِ الوطنيةِ في «جمهوريةِ العلمِ والعملِ»، حيث اجتهدوا بكلِّ مُثابرةٍ في تحصيلِ العلمِ؛ فأصبحوا من الأوائلِ بمراحلِ التعليمِ قبلِ الجامعيِّ؛ لنرى فيهِم عقولَ مِصرَ المستنيرة المستقبلية، وثَروتَها المعرفيةِ الواعدة، التي نتطلعُ يومًا أن تُثريَّ الحضارةَ الإنسانيةَ بمِصرَ والعالمِ، بإنتاجٍ فكريٍ رصينٍ، وأنشطةٍ بحثيةٍ وعلميةٍ، جديرةٍ بالاهتمامِ الدُوليِّ، وأعمالٍ إبداعيةٍ مُبتكَرة.

جدد الوزير تأكيده لأبناء مِصرَ النابهينَ: أن التعليمَ والبحثَ العلميَّ سيظلانِ مِن أهمِ الغاياتِ الوطنيةِ الساميةِ، والأولوياتِ الاستراتيجيةِ للدولةِ؛ على نحوٍ ينعكسُ في النموِ السنويِّ لمُخصَصَاتِهما المُوازنِيةِ؛ حتى تبقى مِصرُ، «بلدَ العِلمِ والعُلماءِ»؛ بما يُؤهلُها لتحقيقِ مستهدفاتِها في عالمٍ يتحدثُ بلغةِ التكنولوجيا والابتكارِ.

قال الوزير: «بالعِلمِ تنهضُ المجتمعاتُ، وتتقدمُ الأممُ، وتُبنى الحضاراتُ.. ولا مسارَ أمامَنا إلا بناءُ الإنسانِ المصريِّ، وتنميةِ قدراتهِ، وتعزيزِ مَلَكَاتهِ المْعرفيةِ؛ حتى نعبُرَ جميعًا إلى غدٍ أفضل، ينطلقُ من تاريخٍ عريقٍ، وحاضرٍ مُضيءٍ، إلى مستقبلٍ أكثرَ إشراقًا، وازدهارًا، تتبوأُ فيه مِصرُ مكانتَها المستحقةَ في مصافِ البُلدانِ المتقدمةِ».

اختتم الوزير كلمته لأوائل المتفوقين بمرحلة التعليم قبل الجامعي، بصوتِ الأبِ الحريصِ على أبنائهِ، المحبِ لوطنهِ، قائلًا: «لا تسمحوا لأحد بإحباطكم، أو تزييف وعيكم، ولا تُهدروا أوقاتكم فيما لا يُفيدكم بمواقع التواصل الاجتماعي، واصنعوا أحلامَكُم بأنفُسِكُم، واجتهدوا بكلِ مُثابرةٍ في تحقِيقِها، متزودينَ بالعلمِ والمعرفةِ، واستثمروا ما تُوفرهُ الدولةُ من إمكاناتٍ في تنميةِ مهاراتِكم وبناءِ قُدراتِكُم؛ لتُسهموا في إثراءِ المشهدِ الوطنيِّ بإبداعاتِكُم وابتكاراتِكُم، ولتُشَارِكُوا بإخلاصٍ وتفَانٍ في بناءِ وتنميةِ بلادِكُم، ولتستمروا في مسيرةِ النجاحِ والتفوقِ».