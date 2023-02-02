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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره القبرصى بشأن المشروعات

الخميس، 02 فبراير 2023 03:48 م
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره القبرصى بشأن المشروعات سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً اليوم الخميس من "يوانيس كاسوليديس" وزير خارجية قبرص، حيث تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي شهدت تطوراً نوعياً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث تم التأكيد على أهمية متابعة مشروعات التعاون بصفة دورية لضمان تنفيذها بما يعود بالمنفعة والمصلحة على شعبى البلدين.
 
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين أشادا خلال الاتصال بقوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلديّن، وأواصر الصداقة التي تجمع بينهما، وتم الاتفاق علي مواصلة التنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.
 

وزير الخارجية

سامح شكرى

قبرص

العلاقات الاستراتيجية



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