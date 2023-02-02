وزير التعليم يعلن تعديل مواصفة امتحان الثانوية العامة لذوى الاحتياجات

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم تعديل الورقة الامتحانية للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بالثانوية العامة موضحا أن الإعاقة الذهنية 100% موضوعى، وباقى الاعاقات 85% موضوعى أو اختيار من متعدد و15%ومقالى.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم تشكيل فريق بمركز المناهج لتطوير مناهج الطلاب المكفوفين لأن تكون المناهج مطابقة للخطة الدراسية الزمنية.
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم أنه وقع قرارا وزارياً بشأن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2023، موضحا أن الامتحان سيتم صياغتها بشكل صحيح، وسيكون هو رئيساً لامتحانات الثانوية العامة وخالد عبد الحكم نائبا ومحسن عبد العزيز مسئول التطوير التكنولوجي بالامتحانات
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه الامتحان سيكون مناسب للوقت والأسئلة ستكون صياغتها واضحة بشكل صحيح، وجدول الامتحان سيكون خلال شهر، مشيرا إلى أنه تم منع التحويلات للصف الثالث الثانوي العام إلى لجان بعينها الا من خلال لجنة بديوان عام وزارة التربية والتعليم، مشددا على أنه سيتم ضبط لجان الامتحانات بشكل كبير واى تجاوزات حدثت فى النقل أو التحويلات لطلاب الثانوية العامة سيتم محاسبة اى شخص تجاوز.
وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، إلكتروني بنسبة 100%، مضيفا أن ولى الأمر ما يهمه حصول ابنه على حقه وبعد ظهور النتيجة له الحق فى التظلم.
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