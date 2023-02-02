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وزير التعليم يعلن انضمام 30 ألف معلم للمدارس بالفصل الدراسى الثانى

الخميس، 02 فبراير 2023 11:06 ص
وزير التعليم يعلن انضمام 30 ألف معلم للمدارس بالفصل الدراسى الثانى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الموجهين والإدارات مهم جدا فى حضور الطلاب للمدارس، موضحا أنه سيتم عقد لقاء مع مديرى المديريات الأسبوع المقبل لبحث الانضباط بالفصل الدراسى الثانى المقرر انطلاقه 11 فبراير المقبل، مضيفا أنه سيتم تنظيم مسابقة لافضل مدرسة وإدارة تعليمية متميزة لتشجيع الانضباط داخل المدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم ، خلال لقاء صحفى، أن التميز فى الإدارات من خلال البنية التحتية والكفاءة المرتفعة لتحسين البيئة التعليمية، إضافة إلى تفعيل حلول مبتكرة لسد العجز، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تتسلم اليوم نتيجة 30 ألف ويتلقوا التدريبات فى الجامعات المختلفة، ويتسلموا العمل مع بداية الفصل الدراسي الثاني على أن يتم عمل العقود مع المعلمين من خلال المديريات لانه المعلم تقدم على مستوى المديرية.

وأشار الوزير إلى أن الدكتور صالح الشيخ سيعلن عن 30 ألف معلم الأخرى اليوم.


التربية والتعليم

المناهج الدراسية

اخبار التعليم

تسليم عقود 30 ألف معلم

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