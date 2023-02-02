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وزير التعليم: ترحيل امتحان فبراير المقبل ليناسب توقيت بدء الفصل الثانى

الخميس، 02 فبراير 2023 11:13 ص
وزير التعليم: ترحيل امتحان فبراير المقبل ليناسب توقيت بدء الفصل الثانى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم عقد برنامج وحقيبة تدريبية لتفعيل واستمرار دمج المفاهيم البيئية فى المدارس، لتوعية الطلاب بأهمية الحفاظ على البيئة، مشددا على أنه سيتم رفع كفاءة العامل البشرى فى المدارس والإدارات التعليمية.

 

وأضاف وزير التعليم أنه سيتم إطلاق مسابقة الإدارة المتميزة، والمدرسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تفعيل اليوم الرياضى بواقع 75% مشيرا إلى أنه يتم ترحيل امتحان شهر فبراير المقبل لصفوف النقل ليناسب توقيت بدء الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقه 11 فبراير المقبل.

 

وحول ما أثير بشأن العملية الحسابية لدرجات الطلاب فى الفصل الدراسي الأول، أكد الوزير أن الكنترولات عمل بكفاءة وهو شأن داخلي لكيفية حساب الدرجات فى الكنترول داخل المدرسة، وسيتم منح تعليمات للمدارس لإتاحة معرفة الطالب درجته فى امتحان الفصل الدراسي الأول.

 

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الموجهين والإدارات مهم جدا فى حضور الطلاب للمدارس، موضحا أنه سيتم عقد لقاء مع مديرى المديريات الأسبوع المقبل لبحث الانضباط بالفصل الدراسى الثانى المقرر انطلاقه 11 فبراير المقبل، مضيفا أنه سيتم تنظيم مسابقة لافضل مدرسة وإدارة تعليمية متميزة لتشجيع الانضباط داخل المدارس.

 

وأضاف وزير التربية والتعليم ، خلال لقاء صحفى، أن التميز فى الإدارات من خلال البنية التحتية والكفاءة المرتفعة لتحسين البيئة التعليمية، إضافة إلى تفعيل حلول مبتكرة لسد العجز، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تتسلم اليوم نتيجة 30 ألف ويتلقوا التدريبات فى الجامعات المختلفة، ويتسلموا العمل مع بداية الفصل الدراسي الثاني على أن يتم عمل العقود مع المعلمين من خلال المديريات لانه المعلم تقدم على مستوى المديرية.

 

وأشار الوزير إلى أن الدكتور صالح الشيخ سيعلن عن 30 ألف معلم الأخرى اليوم.


التربية والتعليم

اليوم الرياضى

ترحيل امتحان شهر فبراير



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