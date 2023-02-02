وزير التعليم: تدريب رؤساء لجان السير بامتحانات الثانوية العامة للتصدى لمحاولات الغش

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه الامتحان سيكون مناسب للوقت والأسئلة ستكون صياغتها واضحة بشكل صحيح، وجدول الامتحان سيكون خلال شهر، مشيرا إلى أنه تم منع التحويلات للصف الثالث الثانوى العام إلى لجان بعينها الا من خلال لجنة بديوان عام وزارة التربية والتعليم، مشددا على أنه سيتم ضبط لجان الامتحانات بشكل كبير واى تجاوزات حدثت فى النقل أو التحويلات لطلاب الثانوية العامة سيتم محاسبة أى شخص تجاوز.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، إلكترونى بنسبة 100%، مضيفا أن ولى الأمر ما يهمه حصول ابنه على حقه وبعد ظهور النتيجة له الحق فى التظلم.
قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم عقد برنامج وحقيبة تدريبية لتفعيل واستمرار دمج المفاهيم البيئية فى المدارس، لتوعية الطلاب بأهمية الحفاظ على البيئة، مشددا على أنه سيتم رفع كفاءة العامل البشرى فى المدارس والإدارات التعليمية.
وأضاف وزير التعليم أنه سيتم إطلاق مسابقة الإدارة المتميزة، والمدرسة مع بداية الفصل الدراسى الثاني، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تفعيل اليوم الرياضى بواقع 75% مشيرا إلى أنه يتم ترحيل امتحان شهر فبراير المقبل لصفوف النقل ليناسب توقيت بدء الفصل الدراسى الثانى المقرر انطلاقه 11 فبراير المقبل.
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