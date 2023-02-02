وزير التعليم: إعادة تنظيم مناهج الفصل الدراسي الثاني لتناسب الخطة الزمنية

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم إعادة تنظيم المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني لتكون مناسبة للخطة الزمنية، حيث طمأن الوزير أولياء الأمور، موضحًا: المنهج سيكون مناسب وملائم للخطة الزمنية بصفة عامة وبشكل خاص للمناهج الجديدة.
وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تم تكليف مركز المناهج بالتعديلات منذ فترة لتكون مناسبة للخطة الزمنية وجار طباعتها، ولن تتأخر وستصل إلى الطلاب.
وأشار الوزير إلى أنه تم إصدار كتاب دورى بشأن الحفاظ على الهوية الوطنية فى المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، موضحا أن امتحان مادة اللغة العربية والتربية الوطنية لصفوف للنقل سوف توضع من قبل موجه المادة فى الإدارات التعليمية على أن تتولى الإدارات متابعة تنفيذ وتدريس مواد الهوية القومية، وعدم تدريس اى موضوعات أو ممارسة اى أنشطة تتعارض مع الثقافة المصرية ورفع علم مصر.
قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تحصل 5% من حصيلة مجموعات الدعم المدرسية لصالح صندوق دعم ورعاية المعلمين و2% لصيانة أماكن مجموعات الدعم المدرسية و80% يحصل عليها المعلم و1.5% لمدير المدرسة إضافة إلى توزيع باقى الحصيلة على المشاركين فى عمل مجموعات الدعم المدرسية.
وأشارت وزير التربية والتعليم إلى أن القرار الوزارى المنظم لمجموعات الدعم المدرسية سوف ينظم عمل مجموعات الدعم المدرسية، وأى تقصير سوف يحاسب عليه المسئولين عن المجموعات، وتهدف المجموعات إلى رفع العبء المادى عن كاهل أولياء الأمور، مشددا على أنه سيتم اختيار أكفأ المعلمين الذين يشاركون فى مجموعات الدعم المدرسية.
وأوضح وزير التربية والتعليم، إلى أن مجموعات الدعم جزء لمساعدة الطلاب بشكل إضافى، بعد أن تؤدى المدرسة دورها ولا تهدف الوزارة فى مجموعات الدعم المدرسية لأن تكون تجارة أو تحقيق الربح المادى.
قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مجموعات الدعم المدرسية اختيارية للطلاب، مشيرا إلى أنه سيتم تلبية احتياجات الطلاب الخاصة بالمعلمين حتى ولو من خارج منظومة التربية والتعليم بعد منحه دورة ومعرفة تاريخه ومؤهلاته العلمية، موضحا أن 80% من حصيلة المجموعة للمعلم وسيحصل عليها مباشرة، مضيفا أن هناك حوكمة لمجموعات الدعم المدرسية ماليا وفنيا.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم صدور قرارا بشأن تنظيم مجموعات الدعم للطلاب، مؤكدا أن صفوف الشهادات العامة الحد الأدنى 20 جنيها والأقصى 80 جنيها للمجموعة المدرسية الرسمية العربى وهذه المبلغ ينزل من منطقة لأخرى حسب الظروف المادية ويتم تحديد المبالغ للمجموعات من خلال لجنة من مجالس الأمناء والإدارات التعليمية والمديريات، وبالنسبة لمدارس اللغات 30 جنيها حد أدنى و100 جنيه حد أقصى.
وأكد الوزير إن الحصة لن تقل عن ساعة و30 دقيقة.
وأكد الوزير أنه بالنسبة لصفوف النقل الحد الأدنى 20 جنيها وحد أقصى 50 جنيها ومن 30 حتى 60 جنيها للغات، على أن تخفض نسبة 50% من أبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والأيتام والمصابين بعجز كلى بعد تقديم المستندات.
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