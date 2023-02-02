وأضاف الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن تقارير دولية أكدت تورط مليشيا الحوثي في تجنيد عشرات الآلاف من الأطفال في عمليات هي الأوسع في تاريخ البشرية، وكذا العبث الحوثي المتواصل بـ"المناهج الدراسية" بهدف عسكرة الأطفال وحشدهم لجبهات القتال وغسل وتفخيخ عقولهم بالأفكار الطائفية المتطرفة المستوردة من إيران.

وأشار إلى أن مهمة مكتب اليونسيف في اليمن العمل على حماية الطفولة من مختلف التهديدات، وأخطرها أنشطة مليشيا الحوثي الإرهابية، ومناهجها التي تُمجد فكرة حمل السلاح لدى الأطفال وتدعوهم للجهاد والذهاب بهم لجبهات للقتال، كي لا تكون المنظمة بذلك قد انحرفت عن الأهداف التي أسست من أجلها.

وطالب الارياني منظمة اليونسيف بوقف إجراءات تسليم الطابعات لمليشيا الحوثي الإرهابية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة الشرعية لطباعة المناهج التعليمية، وتوجيه الدعم الذي تقدمه الدول المانحة لمواجهة جرائم تجنيد مليشيا الحوثي للأطفال، وتبني برامج لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.