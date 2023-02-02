وزير الأوقاف: علينا مواجهة الهدم بمزيد من البناء.. والتكاسل بمزيد من العمل

كتب لؤى على

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عدة رسائل على صفحته بموقع تويتر، حيث كتب أنه علينا أن نواجه الهدم بمزيد من البناء، والتكاسل بمزيد من العمل، والخفة بمزيد من الحكمة، حيث علمنا ديننا الحنيف أن نبنى ولا نهدم وندفع السيئة بالتى هى أحسن.

وأضاف أن الوطن عائلة كبيرة تسمو وترقى بتضافر جهود جميع أبنائها وتراحمهم، لاسيما وقت الشدائد وينفرط عقدها إذا سادت الأثرة والأنانية بينهم الوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعا إذا تضافروا وتعاونوا وتراحموا.