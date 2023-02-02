وزارة الأوقاف تنشر أسماء المشاركين بمبادرة "اكتشاف" وتوجه لهم رسالة

كتب لؤى على

نشرت وزارة الأوقاف أسماء من تقدموا على موقعها من الراغبين في المشاركة بمبادرة (اكتشاف)، وطالبتهم بالتوجه إلي المديريات التابعين لها، لحضور الاختبارات لتمهيدية، وكذلك من تقدموا مباشرة عن طريق المديريات، وتجرى الاختبارات الأولية بالمديريات الإقليمية ( شفويًّا )، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والنماذج المرسلة، والتأكد من توافر الشروط في المتسابقين ، مع إحضار صورة شخصية حديثة، وصورة الرقم القومي، أو شهادة ميلاد القصر.

وكانت قد أطلقت وزارة الأوقاف، المرحلة الأولى من مبادرة "اكتشاف"، ورصدت لها مبلغ مليون جنيه لمرحلتها الأولى، لافتة إلى أن المبادرة تأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتنمية المواهب ورعايتها، وتهدف المبادرة إلى اكتشاف المواهب فى مجالات الدعوة، والقرآن الكريم، والابتهال الديني، مع التأكيد على أنها ليست مجرد مسابقة عابرة إنما هى خطة مدروسة لرعاية المواهب والنوابغ.

وأوضحت وزارة الأوقاف ، أن مبادرة "اكتشاف" لتبنى المواهب والنوابغ فى مجال الدعوة والقرآن الكريم تضم أربعة أفرع هي:

الفرع الأول : الصوت الذهبى ، ويهدف إلى اكتشاف الأصوات شديدة التميز فى قراءة القرآن الكريم والابتهال الديني.

الفرع الثانى : القارئ الصغير ، لحفظة القرآن الكريم من أصحاب الصوت الحسن تحت سن 16 عامًا.

الفرع الثالث : الخطيب النابه ، ويهدف إلى اكتشاف أصحاب المواهب الخطابية المتميزين فى الجانب الخطابى شكلًا ومضمونًا بشرط التمكن التام من ناصية اللغة العربية.

الفرع الرابع : الإمام المؤثر والواعظة المؤثرة ، ويعنى به الإمام الأكثر تأثيرًا فى محيطه الجغرافى من حيث اجتماع الناس حول علمه وثقتهم فيه ، ومشاركته الاجتماعية لهم ، أو تأثيره الإيجابى فى مواقع التواصل، وكذلك الواعظة المؤثرة.