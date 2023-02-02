ورشة عمل تدريب لأطفال جامعة الطفل بجامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شارك أطفال جامعة الطفل المشاركين في المرحلة السادس التى تنظمها جامعة كفر الشيخ، في ورشة عمل بكلية العلوم، تحت رعاية رئيس الجامعة، الدكتور عبد الرازق دسوقى، ومنسقة الزيارة الدكتور أميرة عكاشة، منسق جامعة الطفل بجامعة كفرالشيخ، وعميد الكلية العلوم، الدكتور مجدي محفوظ، وأجري حوارًا ودية معهم.

وزار طلاب جامعة الطفل فى كلية العلوم معامل قسم الجيولوجيا والفيزياء ومتحف علم الحيوان ومعامل مصادر الطاقة، كما ألقى الدكتور كمال رياض محاضرة تعريفية عن كلية العلوم وأقسامها وبرامجها ومميزاتها وأهميتها في الدراسة كما عرف للطلاب البيئة وأهميتها والتلوث البيئي في المجتمع.

وأكدت منسق جامعة الطفل بجامعة كفر الشيخ الدكتور أميرة عكاشة أن الزيارة تهدف إلى تنمية الروح الإبداعية لدى الأطفال، وتوسيع مداركهم، مما يساعدهم على حل أى مشكلات أو معوقات قد تواجههم فى المستقبل، كذلك تساعدهم على تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهبهم، خلال اليوم تم الإجابة على استفسارات الأطفال وأسئلتهم من خلال فريق العمل.



اطفال جامعة الطفل بكلية العلوم



اجراء العديد من التجارب بكلية العلوم



اطفال جامعة الطفل بمتحف كلية العلوم