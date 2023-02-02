وحدة السكان بالأقصر تشارك بـ18 عارضًا وعارضة في معرض ديارنا

الأقصر – أحمد مرعى

شاركت وحدة السكان بمحافظة الأقصر، فى فعاليات معرض ديارنا المقام بساحة أبوالحجاج الأقصرى، والذي يستمر حتى 9 فبراير الجارى، وذلك بإجمالى 18 عارض وعارضة بواقع 3 أفراد فى كل باكية، حيث يمثلون جميع مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى 5 عارضين من قرى حياة كريمة من مركزى إسنا وأرمنت، وكذلك حرصت الوحدة على تمثيل فئة ذوي الهمم.

وقالت رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بمحافظة الأقصر، إن المشاركة من أهم توصيات مبادرة "أملك في عملك" والتى كانت نتاج مؤتمر الشباب الثاني الذي أقامته الوحدة فى شهر ديسمبر الماضي، والذى أوصى بتدريب الشباب بشكل مجانى ومساعدتهم فى تسويق منتجاتهم وإيجاد فرص عمل.

ويضم معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية، عددا كبيرا من الأجنحة المختلفة بجانب معرض الأثاث الذى يقام للمرة الأولى بمحافظة الأقصر بمشاركة الإتحاد التعاونى الإنتاجى والجمعيات التعاونية للأثاث بدمياط، حيث تستمر فعاليات المعرض الذي يقام بساحة سيدى أبو الحجاج بجوار معبد الأقصر فى الفترة من 29 يناير الجارى حتى 9 فبراير المقبل، حيث يفتح المعرض أبوابه من العاشرة صباحًا إلى العاشرة مساء يوميًا طوال فترة إقامته.

ويقام المعرض على مساحة 1800م، ويقوم العارضون بعرض منتجات متنوعة من السجاد والكليم والاكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه والمكرمية والملابس والخزف والإكسسوار المنزلى من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات بمشاركة عدد من المحافظات منها محافظات أسوان وسوهاج وأسيوط وبنى سويف والفيوم وشمال وجنوب سيناء والقاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى مشاركة الجمعيات التعاونية الانتاجية للأثاث والتى تعرض حجرات النوم والصالون والانتريهات بأسعار اقتصادية، حيث أن صناع الأثاث لا يتواجدون بالشكل الكافي فى المحافظة.



أجنحة القرى والفتيات بمعرض ديارنا



المشاركات بمعرض ديارنا من الشباب وقرى حياة كريمة وذوى الهمم



جانب من المنتجات داخل معرض ديارنا بالأقصر



وحدة السكان بالأقصر تشارك بـ18 عارض وعارضة بمعرض ديارنا



وحدة السكان تشارك بـ18 عارض وعارضة بمعرض ديارنا



