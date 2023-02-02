اليوم السابع
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والدا الطفل الراحل ريان يرزقان بمولود فى الذكرى الأولى للفاجعة.. صور

الخميس، 02 فبراير 2023 07:02 م
والدا الطفل الراحل ريان يرزقان بمولود فى الذكرى الأولى للفاجعة.. صور والدة الطفل ريان ترزق بمولود
كتب محمد جمال

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وضعت سمية خرشيش، والدة الطفل المغربى الراحل ريان أورام، اليوم الخميس، مولودا ذكرا بالمركز الاستشفائى الإقليمى سانية الرمل بمدينة تطوان، وفق ما أوردته صحيفة هسبريس.
 
وأضافت المصادر ذاتها أن السيدة المذكورة وضعت مولودا ذكرا حيا يرزق، مبرزة أن وضعها الصحي مستقر ولا يدعو للقلق، وذلك بعد استفادتها من الرعاية الطبية اللازمة من قبل أطر مصلحة الولادة بمستشفى تطوان.
 
والدة الطفل ريان
والدة الطفل ريان ترزق بمولود
 
وأوضح مصدر مسؤول، في تصريح لجريدة هسبريس، أن إدارة المركز الاستشفائي سانية الرمل ستخص الأم ذاتها بزيارة وحفل على شرفها، قصد الاطمئنان على صحتها وصحة الرضيع.
 
والدا الطفل ريان
والدا الطفل ريان
 
وتأتي هذه الولادة مع مضي عام بالتمام والكمال على وفاة الطفل ريان، الذي قضى نحبه جراء سقوطه في بئر بدوار اغرن في جماعة تمروت بإقليم شفشاون، بعدما لم تنفع المجهودات التي بذلتها فرق الإنقاذ على مدى خمسة أيام متتالية من الوصول إليه وهو على قيد الحياة.
 
واستأثرت فاجعة الطفل ريان حينها باهتمام وطني ودولي منقطع النظير، كما حظيت بتعاطف عابر للقارات، تجاوز الحيز الجغرافي للتجمع السكانى القروى، إذ باتت قضية رأى عام دولى وتصدرت شاشات كبريات القنوات والمواقع الإخبارية الوطنية والدولية.
 
الطفل الراحل ريان 
 
يذكرأن، الطفل ريان قد سقط يوم 2 فبراير 2022 في بئر ضيق بعمق 32 مترا قرب منزل أسرته، وقضت فرق الإنقاذ خمسة أيام للوصول إليه، لكن الموت كان أسرع منهم، إذ أخرجوه جثة هامدة.
 
وجابت قصة ريان العالم بأسره وكسبت تعاطفا كبيرا من مختلف دول العالم، واحتلت قصته الحيز الرئيسي ضمن أخبار مختلف القنوات ومنابر الإعلام الدولية.

 


الطفل ريان

فاجعة الطفل ريان

سقوط الطفل ريان

حادث الطفل ريان



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