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واشنطن بوست: فريق هانتر بايدن يلاحق خصومه فى أقوى تحرك من جانبه حتى الآن

الخميس، 02 فبراير 2023 01:24 م
واشنطن بوست: فريق هانتر بايدن يلاحق خصومه فى أقوى تحرك من جانبه حتى الآن هانتر بايدن
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة واشنطن بوست إن محامي نجل الرئيس الأمريكى جو بايدن، هانتر، بدأوا يستهدفون خصومه ، وأرسلوا سلسلة من الخطابات إلى جهات الإدعاء الفيدرالية وفى الولايات يحثونهم على إجراء تحقيقات جنائية حول من استخدم بيانات هانتر بايدن الشخصية، وأرسلوا خطابا آخر يهددون مذيع فوكس نيوز تاكر كارلسون بدعوى تشويه سمعة.

 

وذكرت الصحيفة أن سلسلة الخطابات، التى شملت إحالات جنائية ورسائل إيقاف موجة إلى المنتقدين، تمثل بداية لمرحلة جديدة أكثر صعوبة بابن الرئيس، فى الوقت الذى يستعد فيه الجمهوريون فى مجلس النواب لبدء تحقيقاتهم الخاصة.

 

 وأرسل آبى لويل، المحامى الذى تم تعيينه مؤخرا من قبل بايدن قبل نحو شهر، خطابات مطولة إلى كل من وزارة العدل والمدعى العام بولاية ديلاوير، يطلب إجراء تحقيقات مع أطراف رئيسيين شاركوا فى نشر البيانات من جهاز كمبيوتر محمول قيل إن بايدن قد أودعه لدى محل إصلاح أجهزة فى ويلمنيجتون ديلاوير.

 

 وأرسل بريان إم سوليفان، وهو محام آخر يمثل بايدن الآن، رسالة منفصلة إلى كارلسون وفوكس نيوز يطالبهما بتصحيح الأكاذيب الذى قيلت فى برنامجه الأخير أو المخاطرة بدعوى تشهير محتملة.

 

 وفى خطاب آخر، كتب لويل إلى دائرة الإيرادات الداخلية  يتحدى الوضع غير الربحة لمنظمة ماركو بولو، وهى منظمة يديرها الناشط المحافظ جاريت إم زيجلر. وقدم لويل 36 صفحة كدليل على أن المنظمة تشارك فى نشاط سياسى فى انتهاك لوضعها غير الربحى.

 

وقالت واشنطن بوست إن هذه التحركات معا تعد الأقوى والأكثر جرأة حتى الآن من قبل هانتر بايدن، الذي كان يستمع عادة إلى نصيحة هؤلاء الذين كانوا يحثونه على عدم القيام بتحركات عامة. وكان المفضلون من الرئيس بايدن والبيت الأبيض يفضلون نهجا محافظا، إلا أن بعض المحيطين بهانتر بايدن أرادوا أن يكونوا أكثر حسما فى سرد الجانب الخاص به من الرواية، وملاحقة معارضيه مباشرة.


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فوكس نيوز

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