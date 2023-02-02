اليوم السابع
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هيئة الطاقة المتجددة تصدر حصاد الطاقة لعام 2022

الخميس، 02 فبراير 2023 11:53 ص
هيئة الطاقة المتجددة تصدر حصاد الطاقة لعام 2022 وزارة الكهرباء والطاقة
كتبت رحمة رمضان

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أصدرت هيئة الطاقة المتجددة عددها السنوى من "حصاد الطاقة 2022" المتضمن رصد لمؤشرات استثمارات أنشطة الطاقة المتجددة خلال عام 2022 على المستويين الحكومى والخاص.

وتوضح المؤشرات استمرار نمو الاستثمارات فى المجالات المختلفة للطاقة المتجددة تمثلت فى ارتفاع جاذبية الاستثمار سواء فى مشروعات الطاقة المتجددة بغرض إنتاج طاقة كهربائية نظيفة، أو كمدخل لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.

وأوضحت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى بيان لها اليوم، أنه تم تدشين محطة خلايا شمسية بقدرة 50 م. و. بمنطقة الزعفرانة، وبيع 528 ألف شهادة كربون، فضلًا عن الإعلان عن تنفيذ مشروع خلايا فوتوفلطية بقدرة 20 م. و. بالإضافة إلى منظومة تخزين بالبطاريات وذلك بمنطقة الغردقة.

وأظهر التقرير وصول إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال عام 2022 حوالى 15000 جيجاوات ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح حوالى 6100 جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة أكثر من 4400 جيجاوات ساعة، هذا فضلًا عن حوالى 90 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.

وفى إطار الدور الهام الذى يلعبه القطاع الخاص فى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، يجرى حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات التى يعمل عليها القطاع الخاص جنبًا إلى جنب مع القطاع الحكومى فى مراحل مختلفة من التطوير بإجمالى قدرات حوالى 2800 م. و. من طاقة الرياح وحوالى 700 م. و. من الطاقة الشمسية مما يؤدى إلى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بما يقارب 11، 7 مليون طن ثانى أكسيد كربون وإحداث وفر فى الوقود يقارب 4، 6 مليون طن مكافئ نفط.

وعلى صعيد آخر، قدم البرنامج الانمائى للامم المتحدة عدد من المنح النقدية لمشروعات الخلايا الشمسية الصغيرة بحوالى 3 ملايين دولار أمريكى من حجم استثمارات تجاوز 13 مليون دولار ضمن مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV التابع لمركز تحديث الصناعة والذى يسهم فى تركيب 18 ميجاوات، وإنتاج ما يقرب من 30 جيجاوات ساعة، وخفض الانبعاثات بمقدار 16، 7 ألف طن مكافئ من ثانى أكسيد الكربون، هذا إلى جانب تدريب أكثر من 400 متدرب على نظم الخلايا الشمسية.

ويمكن الاطلاع على الإصدار الجديد من "حصاد الطاقة 2022" من خلال الرابط التالي:

https://infogram.com/res-indicators-2022-1h0r6rpmooe9l2e?live​


الكهرباء

الطاقة المتجددة

هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة

وزارة الكهرباء



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