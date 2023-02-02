نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط الأحد المقبل.. اعرف التفاصيل

دمياط - هيثم مراد

قالت مديرية التربية والتعليم بدمياط إن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية يوم الأحد المقبل، عقب اعتمادها رسميا من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وقد تقرر إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال رابط يتم نشره عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط، وكذلك صفحة مديرية مديرية التربية التعليم بدمياط.



نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط



ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط يوم الأحد المقبل 5 فبراير ومن المقرر الإعلان عنها فور اعتمادها.



ومن جانبه أكد الدكتور على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن هناك متابعات يومية لغرفة الكنترول بمتابعة التزام الجميع المعايير المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم لتجميع ورصد الدرجات، مشيرا إلي أهمية هذا الأمر ضمانا لحصول كل طالب على درجاته المستحقة، مشيرا إلي وجود اهتماما بالغا بشأن مراجعة عمليات الرصد وتجميع الدرجات.



وأضاف وكيل تعليم دمياط، أنه تم الاقتراب من إنهاء عمليات مراجعة رصد الدرجات الخاصة بنتيجة الشهادة الاعدادية، موضحا أن مؤشرات النتيجة جيدة، مؤكدا على متابعة غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم خطوات الرصد والتجميع اولا بأول وبشكل دائم حتي يتم الإعلان عنها رسميا.



وشدد الدكتور على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على أهمية عدم الاستماع إلي ما يتم تداوله بشأن اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال السوشيال ميديا، مؤكدًا أنه لن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية إلا من خلال الصفحات الرسمية للمحافظة.



وكانت مديرية التربية والتعليم بدمياط، قد أعلنت عن نتيجة المرحلة الابتدائية نهاية الشهر الماضي، بنسبة نجاح تجاوزت الـ 70 %، وتستعد المحافظة لاستقبال الإعلان عن نتائج الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول قريبا فور الانتهاء من أعمال الرصد وتجميع الدرجات وكذلك اعتمادها من قبل محافظ دمياط.