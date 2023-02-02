نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر.. جار تصحيح الأوراق وإعلانها الأسبوع المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن تواصل أعمال تصحيح الأوراق وتقدير الدرجات لطلبة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام 2022/2023، حيث سيتم الإعلان عن النتيجة عقب نهاية التصحيح خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم الإعلان عن النتيجة وطرحها عبر لينك المديرية للجميع، فور نهاية التصحيح وتحديد قائمة قائمة أسماء الأوائل للتيرم الأول بعد اعتمادها من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تفقد مقر تقدير الدرجات ولجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، موضحاً أن مرحلة التصحيح من أهم المراحل، حيث أنها حصاد فصل دراسي بأكمله، وينتظر ثماره الطلاب وأولياء أمورهم وكذلك من اجتهدوا في تدريسهم من المعلمين.

كما وجَّه وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، كافة المعلمين المشاركين في التصحيح بضرورة الإلتزام بالحضور المبكر، وعدم رفع الصوت داخل غرف التصحيح، وكذلك عدم الإنشغال بإستقبال مكالمات هاتفية إلا في حالات الضرورة القصوى، وتجنب الأحاديث الجانبية التي تسرق الوقت، ومراعاة الخطة الزمنية لتصحيح كل مادة، كما أوصى بضرورة تحري الدقة أثناء التصحيح، ومراعاة كل حرف مكتوب حرصاً على مصلحة الطلاب، والتحقق من مراجعة جميع الإجابات أثناء المراجعة، ومطابقة الدرجات في الأوراق الداخلية لكراسة الإجابة بالدراجة المدونة في ورقة تجميع درجات الأسئلة مجتمعة.

ومن المقرر أن تنتهى أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الأسبوع المقبل، وبعدها سيتم إعلان النتيجة بعد إعتمادها، حيث كان قد تابع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فعاليات إمتحانات الفصل الدراسى الأول لطلبة الشهادة الإعدادية، حيث استقبلت اللجان طوال فترة الإمتحانات كافة الطلبة والطالبات لأداء الإمتحانات فى كافة المدارس التابعة للادارات التعليمية السبعة بمحافظة الأقصر، حيث أدي الإمتحانات 17854 طالب منهم 283 منازل وذلك من خلال 154 لجنة امتحانية.