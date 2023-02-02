موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم الأسبوع المقبل.. اعرص التفاصيل

الفيوم رباب الجالي

قال الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة بعد انتهاء أعمال التصحيح، وإعتماد النتيجة، نهاية الأسبوع المقبل .

ولفت المتحدث الرسمي للمحافظة، أنه أثناء فترة الإمتحانات رافق الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال تفقد اللجان وتم التأكد من تجهيز اللجان بالإضاءة والتهوية الجيدة، ووجود طبيب أو زائر صحي بكل مدرسة للإشراف على اللجان، كما اطمأن علي توزيع الطلاب على اللجان بكثافات تضمن التباعد الاجتماعي حرصاً على سلامتهم، وتم توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مع تكثيف أعمال النظافة بالمدارس.

وأشار الي أن أعمال الامتحانات، تمت دون أي شكاوي، وعم الجميع علي راحة الطلاب خلال الامتحانات، وتنظيم عملية خروجهم ودخولهم إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم.

وأكد الدكتور محمد التوني أن إجمالي عدد الطلاب الذين قاموا بتأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2022/2023 بلغ 68 ألفاً و588 طالباً وطالبة، موزعين على عدد 260 لجنة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وكانت هناك غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي مشكلة طارئة بشكل فوري.