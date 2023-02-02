مودة الأدهم وموكا حجازى وقاتل نيرة.. قضايا أمام محكمة النقض فى فبراير

كتب أحمد إسماعيل

تشهد محكمة النقض أعلى جهة قضائية فى مصر خلال شهر فبراير نظر العديد من القضايا الهامة التى هزت الرأى العام خلال عام 2022 والتى أبرزها نظر طعن محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، وطعن فتاة التيك توك موكا حجازى على حبسها عام، وسماع مرافعة الدفاع للمتهمة مودة الادهم واخرين على حبسهم، واستكمال نظر طعن مستشار جهاز حماية المستهلك لاتهامه بالرشوة.

ويستعرض اليوم السابع فى السطور التالية تلك القضايا التى شغلت الرأى العام:

الظهور الأول لقاتل نيرة أشرف بالبدلة الحمراء

تنظر دائرة الخميس "د" بمحكمة النقض بجلسة 8 فبراير طعن المتهم محمد عادل فى قضية مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف على حكم الإعدام الصادر ضده، كانت محكمة جنايات المنصورة، قضت بالإعدام شنقا لمحمد عادل، لقاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة.

فور صدور حكم محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، بإعدام المتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف فتاة المنصورة، تم استبدل ملابس المتهم من البدلة البيضاء الخاصة بالحبس الاحتياطى بالبدلة الحمراء الخاصة بالمحكوم عليهم بالإعدام، وذلك باعتبار أن حكم الجنايات حكم واجب النفاذ.

وفقًا للوائح السجون هناك إجراءات خاصة فى التعامل مع المحكوم عليه بالإعدام، وتبدأ هذه الإجراءات من لحظة وصوله السجن، وأولها هو استبدال ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء بالزى الخاص بالإعدام وهو البدلة الحمراء، ويجرى إيداعه حبسا انفراديا، ويوضع تحت حراسة أمنية مشددة، حفاظا عليه وعلى غيره من السجناء، ويظل فى محبسه حتى تفصل محكمة النقض فى الطعن المقدم منه على الحكم.

ووفقا للقانون لابد من حضور المتهم تلك الجلسة، ويعتبر هو الظهور الأول للمتهم منذ صدور حكم محكمة جنايات المنصورة فى 6 يوليو 2022.

طعن مودة الأدهم فتاة التيك توك

تنظر محكمة النقض بجلسة 11 فبراير الجارى طعن فتاة التيك توك مودة الأدهم رقم 12737 لسنة 91 قضائية، ومن المقرر سماع مرافعة الدفاع فى الحكم الصادر بسجنها مع آخرين ست سنوات.

يذكر أن مودة قدمت عدد من مذكرات الطعن بالنقض إحداها عن طريق مكتب الدكتور هانى سامح المحامى وارد بها أسباب النقض فى الحكم الصادر فى الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل والمحكوم بها فى 20 يونيو الماضى كان منطوق الحكم قد نص على الحكم حضوريا على مودة بمعاقبتها مع آخرين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات والتغريم بمائتى ألف جنيه والحكم غيابيا على حنين حسام بالسجن عشر سنوات والذى تم تخفيضه لثلاث سنوات.

طعن موكا حجازى فتاة التيك توك

تصدر محكمة النقض، بجلسة 11 فبراير الجارى، حكمها فى الطعن المقدم من فتاة التيك توك موكا حجازى، على حبسها لمدة سنة لاتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب.

الجدير بالذكر أنه فى مايو 2022 أيدت محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر، حكم أول درجة الصادر بحبس موكا حجازى لمدة سنة، لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى، والإعلان عن نفسها بالإغراء.

وكشفت التحقيقات عن ممارسة الفتاة الرذيلة مقابل المال وبدون مقابل، وإنشاء صفحة عبر مواقع التواصل لتحقيق الربح والشهرة من وراء الفيديوهات، وضبط شخص معها يساعدها فى نشر وتصوير الفيديوهات.

وواجهت "موكا" اتهامات بخدش الحياء العام والتحريض على الرذيلة وممارستها، وصدر قرار بإيداعها دار رعاية وعرضها على الطب الشرعى، والتحفظ على فيديوهاتها وعرضها على لجنة لفحصها.

وكانت النيابة العامة طلبت تحريات تكميلية حول الواقعة لاستكمال التحقيقات، وأخيرا أيدت محكمة أحداث الطفل حبس نانسى أيمن المعروفة بـ"موكا حجازى" سنة على خلفية اتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب.

رشوة من شركة سيارات عالمية

تنظر محكمة النقض، بجلسة 25 فبراير الجارى الطعن المقدم من المتهم بتلقى رشوة عينية ومادية من شركة سيارات عالمية لتسهيل وإنهاء بعض المشاكل العالقة بالشركة بجهاز حماية المستهلك، وذلك على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته.

وكانت محكمة جنايات القاهرة فى 22 يونيو الماضى، أصدرت حكما بسجن المتهم، لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته.

كما أصدرت المحكمة حكما بالتحفظ على أمواله وأموال زوجته وأولاده القصر.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المحكوم عليه من مكتبه لطلبه وتلقيه رشوة عينية ومادية من شركة سيارات عالمية لتسهيل وإنهاء بعض المشاكل العالقة بالشركة فى الجهاز. كما أصدرت المحكمة حكما بالتحفظ على أمواله وأموال زوجته وأولاده القصر.