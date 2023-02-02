منتدى تعزيز السلم يفتتح مكتب "حلف الفضول الجديد" فى العاصمة واشنطن

كتب لؤى على

قال الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس منتدى أبوظبى لتعزيز السلم ، إن مجموعة من قادة السلم في العالم اتفقت سنة 2019 على اقتراح ميثاق مكمل للوثائق والإعلانات التي سبقته في نفس الصدد.

وأضاف بن بيه في كلمته بمناسبة حفل افتتاح مكتب "حلف الفضول الجديد" فى العاصمة واشنطن ، أنه يرجو أن تساهم هذه المؤسسة الجديدة في تفعيل ميثاق حلف الفضول والانتقال به من حيز التنظير إلى واقع التجسيد من خلال أنشطتها المتنوعة وبرامجها الخلاقة، وأن تثمر مبادرات عملية تتصف بالديمومة والتجدد، بدءا بالتعريف بهذا الحلف وميثاقه ووصولا إلى الإسهام في تحقيق أهدافه في نشر قيم السلم والتسامح في فترة يحتاج إليهما العالم فيها.

وأشار بن بيه أنه يثق في أن هذه المؤسسة ستكون على قدر هذه التوقعات، مضيفا أنهم لن يبخلوا عليها بالتوجيه والنصح أملا في رفع شعارات المحبة والسلام والاحترام.

الجدير بالذكر أنه كان قد وقع قادة و زعماء دينيون، في أبوظبي ميثاق حلف الفضول الجديد الذي أطلقه "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة"، ضمن أعمال الملتقى السنوي السادس الذى انعقد في الفترة بين 9 و11 ديسمبر من عام 2019 في أبوظبي تحت عنوان: "دور الأديان في تعزيز التسامح.. من الإمكان إلى الإلزام".

ولقي الميثاق الجديد ترحيبا كبيرا من جانب ألف شخصية من المسؤولين الحكوميين، وممثلي ديانات العائلة الإبراهيمية، ورجال الفكر والإعلام،واعتبر هؤلاء أن الميثاق "يشكل انتقالا بالبشرية جمعاء نحو إنهاء الخطاب القائم على الصراع الديني أو العرقي، ويمهد لتشكيل حلف قوي من أولي بقية، للدفاع عن السلم والسلام في العالم".